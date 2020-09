Hrvati nezadovoljni, ker ne morejo na grobove svojcev v Sloveniji

Dogovora si želijo čim prej, tudi zaradi 1. novembra, dneva spomina na umrle

Dan spomina na umrle na ljubljanskih Žalah

© WikiCommons

Slovenija Hrvatom na obmejnem območju znova narekuje življenje, je poročala komercialna hrvaška televizija Nova TV. Izpostavlja, da prebivalci iz zaledja Reke ne morejo obiskati grobov svojcev v Sloveniji zaradi strogih slovenskih epidemioloških ukrepov zaradi novega koronavirusa. Hrvaška diplomacija pričakuje, da bo Slovenija omilila ukrepe.

Nova TV je v sredo zvečer poročala, da so se prebivalci ob meji s Slovenijo v zaledju Reke znašli v nekoliko absurdnih razmerah, saj iz Rupe na Hrvaškem ne morejo do dva kilometra oddaljenega pokopališča v slovenskih Jelšanah.

Ob tem je televizija navedla primera dveh hrvaških državljanov, ki jima slovenska policija zaradi epidemioloških ukrepov ni dovolila prehoda meje, da bi obiskala grobove svojcev. Nekateri Hrvati so zaradi tega že prosili prijatelje in svojce v Sloveniji, naj obiščejo grobove in jih uredijo, je še poročala televizija.

Dodaja da lahko hrvaški državljani vstopijo v Slovenijo v primeru pogreba članov svoje družine, vstopijo lahko tudi tisti, ki imajo druge nujne ali poslovne obveznosti. Da med te ne sodijo obiski grobov, so potrdili tudi hrvaški obmejni policisti za Novo TV.

O teh in podobnih težavah prebivalcev hrvaškega območja ob meji s Slovenijo je slovenske in hrvaške oblasti obvestila županja občine Klana Željka Šarčević Grgić. Spomnila je, da so imeli srečanje v Ilirski Bistrici, na katerem so govorili o milejših slovenskih ukrepih, a, kot je dejala, so kljub temu ukrepi vse strožji.

Hrvaški zunanji minister Gordan Grlić Radman je potrdil, da urejajo vsa odprta vprašanja s Slovenijo. "V tem primeru gre za lokalne težave, ki so odraz naših odnosov. Vsekakor bomo cenili potezo Slovenije, da prisluhne prebivalcem ob meji, da bi lahko obiskali grobove," je Nova TV predvajala izjavo hrvaškega šefa diplomacije.

Prebivalci si dogovora želijo čim prej, tudi zaradi 1. novembra, dneva spomina na umrle.