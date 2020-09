Uporaba zaščitnih mask ne vodi v zastrupitev s CO2

Trditev, da ni znanstvenih dokazov, ki bi podprli ukrep, da naj zdravi ljudje nosijo masko, ne drži

»Ni znanstvenih dokazov, ki bi podprli ukrep, da naj zdravi ljudje nosijo maske,« je v objavi na Facebooku 22. avgusta zatrdil Matic Holobar, motivacijski govorec in eden od administratorjev javne Facebook skupine Slovenci, poenotimo se, to je pot do naše zmage.

V skupini, ustanovljeni 14. maja, uporabniki v objavah pozivajo, naj Slovenci odvržejo maske. Skupina ima okoli pet tisoč članov, v zadnjem tednu se ji jih je pridružilo več kot sedemsto, kažejo podatki skupine.

Holobar je še navedel, da maske zmanjšujejo vnos kisika, kar vodi do zastrupitve z ogljikovim dioksidom, pri čemer se je skliceval na posnetka, objavljena na YouTubu.

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je v junijskih priporočilih o uporabi mask navedla, da neposrednih dokazov o učinkovitosti nošenja mask v splošni javnosti zaradi zaščite pred okužbami dihal, tudi pred covidom-19, za zdaj ni.

Toda rezultati študije o uporabnosti maske za zaščito splošne javnosti pred covidom-19, ki so jo izvedli marca in aprila objavili v znanstveni reviji Infectious Disease Modelling, so pokazali, da lahko vsesplošna uporaba mask, tudi relativno neučinkovitih, občutno zmanjša širjenje covida-19 v družbi.

