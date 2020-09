Električni paralizatorji so novo nesmrtonosno policijsko orožje, ki lahko povzroči smrt

»Večina ljudi ga ne bo nikoli doživela«

Nova pridobitev slovenske policije

© Gašper Lešnik

Prvi september se navadno povezuje z vrnitvijo osnovnošolcev in srednješolcev v šole. Datum pa bo odslej zapisan tudi kot dan, ko so slovenski policisti za pasom začeli nositi električne paralizatorje, novo »nesmrtonosno« prisilno sredstvo, ki povzroča precejšnje bolečine, nemalokrat dolgotrajne posledice za zdravje ljudi in celo smrt.

Zakonsko podlago za rabo električnih paralizatorjev je poskušala uvesti že prva Janševa vlada. Tedanji notranji minister Dragutin Mate je v ta namen leta 2006 odredil dveletno poskusno obdobje rabe paralizatorjev. A policisti potrebe po njih niso čutili, saj jih v tem času niso uporabili niti enkrat. Po desetletju političnih pregovarjanj o smiselnosti in potrebnosti uvedbe dodatnega represivnega sredstva v policijo je električne paralizatorje uzakonila vlada Mira Cerarja oziroma tedanja notranja ministrica Vesna Györkös Žnidar. Eden izmed razlogov je bila tudi domnevna potreba po lažjem varovanju meje zaradi prihoda večjega števila beguncev.

Pred dnevi je policija pripravila posebno predstavitev novega prisilnega sredstva. Ni pa šlo za praktično predstavitev, saj ga niti v policiji ni junaka, ki bi bil pripravljen tvegati lastno zdravje ali celo življenje za prikaz delovanja paralizatorja, ki v človeka za pet sekund spusti do 50 tisoč voltov električne energije. Po zagotovilih policije naj bi bilo sicer navadno za »onesposobitev osebe«, torej »za doseg krčenja mišic«, potrebnih le 1200 voltov.

Na policiji so pri tem hiteli miriti javnost, da »ga večina ljudi ne bo nikoli doživela«, saj ga bodo policisti uporabljali le »takrat, ko bo to nujno in bodo izpolnjeni točno določeni zakonski pogoji«. »Tudi zaradi večje transparentnosti se bodo vsi postopki snemali,« še zagotavljajo na policiji.

Zakonodaja je sicer glede paralizatorjev res dokaj izčrpna, določna in restriktivna, vsebuje številne varovalke in je s tem evropsko primerljiva. A taka je predvsem ali izključno zaradi dolgoletnih pritiskov dela strokovne javnosti, nevladnih organizacij in tudi nekdanje varuhinje človekovih pravic Vlaste Nussdorfer.

Poleg tega naj bi na zaskrbljenost v javnosti pred uvajanjem dodatnega prisilnega sredstva ugodno vplivalo to, da ima policija za zdaj na voljo le 20 paralizatorjev, ki jih je kupila, še preden je zakonodaja dovoljevala rabo. Ker pa je v zadnjem letu za rabo paralizatorja usposobila 237 policistov iz 20 različnih enot, v prihodnje pa jih bo še več, se postavlja vprašanje, ali bo policija nabavila dodatne paralizatorje. Na stotine ali celo na tisoče policistov si verjetno ne bo podajalo 20 paralizatorjev.

Na policiji pojasnjujejo: »Trenutno ne predvidevamo nakupa dodatnih električnih paralizatorjev. Policija se bo za morebitni nakup dodatnih električnih paralizatorjev odločila na podlagi povratnih informacij s terena ter operativnih potreb, ki se bodo pokazale po začetku njihove uporabe.« Vprašanje seveda ni, ali bodo paralizatorje sčasoma za pasom nosili vsi policisti, ampak kdaj se bo to zgodilo.