Maraton Franja danes in jutri kot največji kolesarski dogodek v Sloveniji

Namesto treh dni, bosta tekmovalna le dva dneva, obenem pa ne bo kronometra

Maraton Franja

© Wikimedia Commons

V soboto in nedeljo bo v Ljubljani in njeni okolici potekal 39. Maraton Franja, tokrat drugačni podobi kot v preteklih letih. Razlog je epidemija novega koronavirusa, ki je organizatorjem povzročila nemalo težav. A ob nadaljevanju kolesarske evforije vseeno upajo na uspešno izvedbo največjega kolesarskega dogodka v Sloveniji. Maraton bo tokrat močno okrnjen. Namesto treh dni, bosta tekmovalna le dva dneva, obenem pa ne bo kronometra, na katerem sta lani v okviru državnega prvenstva slavila Tadej Pogačar in Eugenia Bujak. Tudi udeležencev bo letos precej manj.

Zaradi ukrepov za zajezitev širjenja novega koronavirusa, se bo prireditve lahko udeležilo zgolj 500 tekmovalcev na preizkušnjo, kar pomeni, da bo na ljubljanskih cestah med 2000 in 2500 kolesarjev, kot je dejal direktor maratona Gorazd Penko. Med njimi bo po Penkovih informacijah tudi zmagovalec iz leta 2018, Nemec Alexander Stevens, ki bo v Ljubljano prišel s sedmimi pomočniki.

"Nič ni kot prejšnja leta. Za to je poskrbel covid-19, ki je Franjo prestavil za tri mesece, saj bi morala potekati v juniju. V vsem tem času pa je bilo veliko pogajanj. "Ves čas smo bili v stiku s pristojnimi organi, saj smo različno dojemali to številko 500, kolikor oseb se pač lahko udeleži večjih dogodkov. Nenazadnje jih v nedeljo za izvedbo prireditve skrbi okoli 800," je dodal Penko.

Kasneje so se vendarle dogovorili, da osebje za organizacijo ni všteto v prireditev, s čimer so lahko ponudili 500 odprtih mest za posamični dogodek. Ti se bodo v soboto začeli z "Barjanko", ki bo tretjič del priljubljenega maratona. Start in cilj preizkušnje, ki povezuje občine, ponudnike in društva, ter poteka po sedmih občinah v Krajinskem parku Ljubljansko barje, bo ob 8. uri zjutraj.

Vsi udeleženci dirke bodo morali pred startom oddati izpolnjen vprašalnik za covid-19, ki so ga prejeli po elektronski pošti. Do samega začetka pa bodo obvezne tudi maske.

Kasneje v soboto sledita še družinski maraton ter preizkušnja za najmlajše ob 9. oz. 10. uri. V nedeljo bosta na sporedu še glavna dogodka, veliki in mali Maraton Franja, ob 9. uri oz. ob 10.40.

"Jasno nam je, da smo morali sprejeti številne ukrepe za izvedbo dogodka. Dogovorili smo se, da izpeljemo startno proceduro v skladu s higienskimi priporočili. Vse skupaj bo videti kot vse ostale dirke, tudi na Touru," je dejal Penko in sam ponudil iztočnico za kolesarsko evforijo v Sloveniji.

"Franja je generator slovenskega kolesarstva, tako profesionalnega kot rekreativnega, je največji kolesarski dogodek v Sloveniji. Vsi so tukaj začeli in se nato podali v profesionalni svet ter v klube. Evforije ni povzročil le letošnji Tour, ta se odvija že dolga leta."

"Epidemija novega koronavirusa je to še pospešila, saj so bile slovenske ceste v tistem prvem valu polne kolesarjev in kolesark. Tour bo zagotovo dodal svoje. Tudi moja mama in njene prijateljice so navdušene nad njim in slovenskimi uspehi," je pristavil Penko.

V teh dneh se Franja in Tour odvijata istočasno, a organizatorji slovenskega dogodka vseeno upajo, da se bo prihodnje leto vse vrnilo v ustaljene tirnice. Tudi na vprašanje, kaj bi se moralo zgoditi, da bi prireditev označili kot uspešno, je bil odgovor kratek. "Če bomo maraton izvedli."

Ob vseh težavah z logistiko, pridobivanjem dovoljenj ter soglasij, birokratskih in časovnih stisk, je Penko prepričan, da bo prireditev uspela.