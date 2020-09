Telekom Slovenije prodaja tudi Siol

Začetek postopkov za izvedbo procesa prodaje odvisne družbe TS Media

Telekom Slovenije

© Matej Leskovšek

Po četrtkovi seji nadzornega sveta so iz Telekoma Slovenije sporočili, da so začeli s postopki za izvedbo procesa prodaje odvisne družbe TS Media, ki ima v lasti portale Siol, Najdi.si in Bizi.si ter blagovne znamke Telefonski imenik Slovenije, Zunanji digitalni zasloni, 1188, Dajmedol in AdSolution. Družba TS Media je nastala leta 2011 iz družbe Najdi s ciljem postati eden vodilnih akterjev na področju digitalnih medijev, informacijskih središč ter razvoja digitalnih nosilcev v državi. V lasti ima nekaj priljubljenih digitalnih platform na čelu z enim od v zadnjih letih najbolj obiskanih informacijskih portalov v Sloveniji- Siol.

Ob koncu leta 2019 je bilo v družbi, ki jo od aprila letos vodi Simon Furlan, zaposlenih 55 oseb, lani pa je podjetje ustvarilo 6,4 milijona evrov prihodkov in ob tem pridelala 318.000 evrov izgube.

Prav TS Media, ki jo Telekom Slovenije zdaj prodaja, je sprva izdajala tudi televizijo Planet TV, 7. julija pa so podpisal pogodbo o prodaji Planeta TV madžarski medijski družbi TV2 media. Kupnina za 100-odstotni lastniški delež znaša pet milijonov evrov.

Nadzorniki so v četrtek podali soglasje k sklenitvi pogodbe o prenosu pogodb z družbo TV2 Media. Na podlagi pogodbe bo, kot je to že bilo dogovorjeno v prodajni pogodbi, družba TV2 vse svoje pravice in obveznosti prenesla na svojo hčerinsko družbo TV2 Adria, ki bo kot prevzemnica vstopila v vse pravice in obveznosti družbe TV2.

Družba TV2 kot solidarni porok ostaja zavezana za pravočasno in popolno izpolnitev vseh obveznosti TV2 Adria do Telekoma Slovenije po sklenjeni prodajni pogodbi, so prek spletne strani Ljubljanske borze še sporočili iz Telekoma Slovenije.

Planet TV je sicer sprva izdajala TS Media, delovati pa je začela septembra 2012. Telekom Slovenije je nato kupil 49-odstotni delež podjetja Antenna TV SL, slovenske podružnice grške medijske multinacionalke Antenna Group, in v okviru posla je Antenna TV SL pod svoje okrilje dobila Planet TV.

Telekom je nato pridobil večinski delež: decembra 2016 je najprej TS Media z dokapitalizacijo Antenne TV SL delež povečala na 50,1 odstotka, nato pa je Telekom lastništvo prevzel od TS Medie in z dodatno dokapitalizacijo dosegel 66-odstotni delež.

Decembra lani je Telekom postal edini lastnik in družbo preimenoval iz Antenna TV SL v Planet TV. Sprva jo je nameraval z novim strateškim partnerjem dokapitalizirati, sredi marca letos pa je med možnosti dodal tudi prodajo 100-odstotnega lastniškega deleža v tej družbi, ki je ob koncu 2019 zaposlovala 42 ljudi. Lani je Planet TV ustvarila 14,1 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje in vknjižila 8,7 milijona evrov izgube.