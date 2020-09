Potomci žrtev nacizma lahko pridobijo državljanstvo

Tisti, ki so do 15. maja 1955 zaradi pregona zapustili Avstrijo ali se tja niso mogli vrniti

Potomci žrtev nacističnega režima, ki so državo zaradi pregona zapustili, od torka v Avstriji z vložitvijo prošnje pridobijo avstrijsko državljanstvo. Podlaga za to je novela zakona o avstrijskem državljanstvu, ki je bila sprejeta septembra lani in omogoča pridobitev državljanstva otrokom, vnukom in pravnukom žrtev nacističnega režima, ki so do 15. maja 1955 zaradi pregona zapustili Avstrijo ali se tja niso mogli vrniti. Doslej so bili do državljanstva upravičeni zgolj preživeli v holokavstu.

Poleg tega od sprememb ne bodo imeli koristi le potomci nekdanjih avstrijskih državljanov, ampak tudi potomci državljanov katere od preostalih držav, ki so bile nekdaj del Avstro-Ogrske monarhije, če so ti živeli v Avstriji, piše avstrijska tiskovna agencija APA.

Tisti, ki želijo pridobiti državljanstvo, morajo najprej izpolniti spletni vprašalnik, v katerem morajo med drugim navesti podatke o prednikih.

Pridobitev državljanstva bo za omenjene skupine mogoča tudi, če se prosilci ne bodo želeli odreči svojemu prvemu državljanstvu, česar Dunaj sicer običajno ne omogoča.

Tisti, ki želijo pridobiti državljanstvo, morajo najprej izpolniti spletni vprašalnik, v katerem morajo med drugim navesti podatke o prednikih. Te nato pristojne oblasti preverijo v arhivih. Vprašalnik je na voljo v nemškem, angleškem, španskem in hebrejskem jeziku.

Postopek prijave nato sprožijo z vložitvijo formularja, v katerega vnesejo podatke iz spletnega vprašalnika, pri pristojnem organu - v tujini so to avstrijska veleposlaništva in konzulati. Priložiti morajo tudi potrebne dokumente, navaja APA.