Od danes ponovno odprt eden od mejhnih prehodov na slovensko-madžarski meji

Mejni prehod Verica-Čepinci, pomemben za porabske Slovence, bo od danes spet odprt med 6. in 18. uro. Dvakrat dnevno bo dovoljeno tudi prehajanje meje staršem, ki otroke iz Madžarske vozijo v šolo v Prosenjakovce. Madžarska je namreč v torek zaprla meje za tujce in so sprva ostali s Slovenijo odprti le trije prehodi.

Za odprtje izjemno pomembnega prehoda za porabske Slovence, ki so bili tako znova odrezani od matične domovine, so si njihovi predstavniki od torka prizadevali na madžarskem notranjem ministrstvu, prav tako je bilo aktivno slovensko zunanje ministrstvo.

Kot pravi zagovornica Slovencev v madžarskem parlamentu Erika Köleš Kiss, so si želeli, da bi bil prehod odprt vsaj kakšno uro prej, a so vseeno zadovoljni, da bo sploh odprt.

Ob tem zagovornica svetuje, da je vendarle dobro imeti s seboj kakšen dokument o dvolastništvu ali potrdilo delodajalca, čeprav uradno velja, da lahko vsi slovenski državljani v 30-kilometrski pas od državne meje na Madžarsko vstopajo za največ 24 ur brez potrdila.

Madžarske oblasti so uslišale tudi prošnjo porabskih Slovencev, naj odprejo mejni prehod z Avstrijo na Dolnjem Seniku, ki ga na poti na delo pogosto uporabljajo tudi delavci iz Slovenije. Tudi ta prehod naj bi bil odprt od sobote med 7. in 19. uro.

Rešena pa je tudi težava za 42 učencev dvojezične osnovne šole Prosenjakovci, ki prihajajo iz Madžarske, a niso smeli čez mejo v Prosenjakovcih, temveč na oddaljenem Hodošu. Kot je povedala ravnateljica šole Jožica Herman, so Madžari uslišali prošnje šole in Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti. Tako bo prehod odprt vsak šolski dan med 7. in 8. uro za prihod ter med 14. in 15. uro za odhod učencev, vendar le za njihove starše, ne pa tudi za druge državljane.