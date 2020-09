V Sloveniji trenutno aktivnih več kot 9000 karantenskih odločb

Ministrstvo za zdravje je do četrtka skupno izdalo 62.650 karantenskih odločb, trenutno jih je aktivnih še okoli 9060, so za STA sporočili z ministrstva. Od uvrstitve Hrvaške na rdeči seznam 22. avgusta so ob prestopu meje izdali okoli 8310 karantenskih odločb in okoli 750 odločb za visoko rizične tesne kontakte.

Nadzor nad spoštovanjem karantenskih odločb opravlja zdravstveni inšpektorat. Po zakonu o nalezljivih boleznih kršitelja ukrepa osamitve ali karantene kaznujejo z globo v višini od 400 do 4000 evrov.