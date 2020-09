Bo Gantar začasni predsednik DeSUS?

Člani sveta so na tajnem glasovanju nezaupnico Aleksandri Pivec izglasovali s 33 glasovi za in 19 proti. Če jo bodo z mesta predsednice stranke tudi razrešili, pri čemer je Aleksandra Pivec omenjala tudi možnost spora na sodišču, bodo po napovedih že v sredo izvolili tudi novo začasno vodstvo.

Tomaž Gantar in Franc Jurša, vidna člana DeSUS ... ne podpirata (več) predsednice stranke Aleksandre Pivec, ki se je znašla v spirali političnih afer

Svet DeSUS bo v sredo nadaljeval sejo, ki so jo prejšnji teden prekinili po izglasovani nezaupnici predsednici stranke Aleksandri Pivec, da bi pred glasovanjem o njeni razrešitvi razčistili dilemo o pristojnostih. Statutarna komisija je medtem sprejela stališče, da svet lahko razreši predsednika, Aleksandra Pivec pa vztraja, da to ni v skladu s statutom.

Predsednica DeSUS je sicer pojasnila, da izglasovano nezaupnico sveta stranke sprejema, a poudarila, da bi odločitev za razrešitev na svetu pomenila, da v stranki ni potreben najvišji organ, to je kongres. Ob tem se je naslonila na pravno mnenje, ki ga je pripravil Inštitut za ustavno pravo, in se zavzela, da o njeni funkciji odločijo delegati na kongresu.

Poslanci DeSUS so v primeru, da Aleksandra Pivec ostane na čelu stranke, napovedali odhod iz stranke, enako je napovedal tudi Gantar, sicer minister za zdravje.

Napovedala je, da bo še pred sredinim nadaljevanjem seje sveta sklepe strankine komisije za statutarna vprašanja in pritožbe obravnaval tudi izvršni odbor, ki ga vodi.

V primeru spora glede razlage o nejasnostih po statutu odloča svet stranke, pri tem ni nujno, da upošteva stališče omenjene komisije, je pa njegova odločitev dokončna. Takšno dokončno odločitev bo tako svet lahko sprejel v sredo, po pričakovanjih pa bodo glasovali tudi o razrešitvi Aleksandre Pivec.

Predsednik sveta Tomaž Gantar, ki je po posvetu s pravnikom Rajkom Pirnatom že pred odločitvijo statutarne komisije tudi sam zagovarjal enako stališče, je mnenje komisije označil za pričakovano. Verjame pa, da bo to v pomoč predvsem članom sveta pri odločanju, da pri glasovanju o razrešitvi ni nobenega dvoma.

Da bi lahko prevzel vodenje stranke do kongresa, se najpogosteje omenja ravno Gantar, ki je že izrazil pripravljenost sprejeti to vlogo. Ta teden je sicer v izjavi za medije pojasnil, da bi bilo lahko začasno vodstvo tudi kolektivno, prav tako je spomnil, da imajo prednost pri glasovanju podpredsedniki.

Vodja poslanske skupine Franc Jurša, ki je predsednico stranke večkrat pozval k odstopu, pa je pojasnil, da je bilo začasno kolektivno vodstvo predlog s strani Aleksandre Pivec in da bi ga sprejeli, če bi se predsednica odločila odstopiti. Zdaj pa za to po njegovih navedbah niso več zainteresirani.

Glede podpredsednikov pa je dejal, da če se bo kateri odločil kandidirati za začasnega predsednika, bodo o njem glasovali, a ob tem dodal: "Nihče od njih ne bo dobil mojega glasu."

Imena svojega favorita za kandidata Jurša ni želel razkriti, je pa zatrdil, da so tudi pri tem v poslanski skupini enotni. Na vprašanje, ali bi poslanci za začasnega predsednika podprli Gantarja, je odgovoril le, da je velika verjetnost, da bo med kandidati za začasnega predsednika tudi Gantar.

Poslanci so sicer v primeru, da Aleksandra Pivec ostane na čelu stranke, napovedali odhod iz nje, enako je napovedal tudi Gantar, sicer minister za zdravje. Glede ministrske funkcije Pivčeve pa je Jurša pojasnil, da je to odvisno od predsednika vlade Janeza Janše, pri tem je omenil tudi možnost menjave resorjev. Obenem je napovedal, da bi poslanci podprli tudi interpelacijo zoper Pivčevo, če bi bil tak predlog vložen.

Tako Gantar kot Jurša pa sta poudarila, da aktualno dogajanje v DeSUS ne vpliva na sodelovanje v vladni koaliciji, saj da je to odvisno od uresničevanja projektov iz koalicijske pogodbe.

Poslanci so Aleksandro Pivec pozvali k odstopu, v nasprotnem primeru pa svet, da ji izreče nezaupnico, in sicer zaradi očitkov glede plačil ob gostovanjih po Sloveniji, na katerih je prepletala službene zadeve z zasebnimi. Komisija za preprečevanje korupcije je zaradi tega zoper njo in izolskega župana Danila Markočiča uvedla preiskavo.