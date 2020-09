Bo Popovič državni sekretar?

Nekdanji koprski župan Boris Popovič bi lahko kmalu postal del vlade Janeza Janše

Stari znanci. Sestanek v kafiuču pred slabimi desetimi leti: Boris Popovič, Janez Janša in Tomaž Gantar

© Denis Sarkić

Nekdanji koprski župan Boris Popovič bi lahko kmalu postal del vlade Janeza Janše – nasmiha se mu mesto državnega sekretarja. Pogovori z gospodarskim ministrom Počivalškom potekajo, srečala naj bi se trikrat, kajti ta mora ob številnih odhodih okoli sebe poiskati novega človeka. Podatek o dogovorih sta potrdili obe strani in po neuradnih informacijah je Popovič med resnejšimi kandidati za ta položaj.

»16 let uspešnega Popovičevega županovanja pomeni, da je dober kandidat za marsikatero funkcijo,« je povedal minister za Pop TV. Z njegovega ministrstva pa na poizvedbo pitijsko dodali, da se minister vsak dan srečuje z mnogimi, s katerimi deli isti pogled na svet, kot je poročal Kanal A.

Prispevek 24ur

© Pop TV

Kaj imata skupnega Popovič in Počivalšek?

Detronizirani koprski župan je zaradi zlorabe položaja večkrat obsojen, recimo v zadevi Serming, v preteklosti tudi pristal za krajši čas v zaporu, a so primeri vedno znova zastarali. Nedavno ga je sodišče obsodilo na šest mesecev zapora pogojno za dobo dveh let zaradi treh žaljivih, poniževalnih izjav na račun novinarke Eugenije Carl, ki je s tem dobila zasebno tožbo proti njemu, tudi sicer pa je znan po ostrih verbalnih napadih na novinarke.

Popovič je velemojster izogibanja sojenju, nenehno se je moral boriti proti očitkom o korupciji in znano je, da so nekateri prestižno locirani koprski lokali v lasti njegove familije ali je z njimi upravljal. Njegov sin se je nedavno ob pomoči očeta zagovarjal, ker sredi strogih ukrepov zaradi epidemije prireja divje množične zabave in ogroža javno zdravje ljudi.

V oddaji Odmevi se je leta 2017 pohvalil, da je proti njemu vloženih 45 kazenskih ovadb, s čimer je deklasiral drugega državnega sekretarja, Franca Kanglerja. Vse to so očitno okoliščine, ki ga v očeh Počivalška naredijo za imenitno in kvalitetno izbiro, ki se ji sam težko upira in mu je svetovnonazorsko izjemno blizu. V resnici so tak svetovni nazor prepoznali ulični protestniki in vsi, ki ministru po zaslugi žvižgača Ivana Galeta očitajo korupcijo pri nabavi zaščitne medicinske opreme.

Iz prispevka Anžeta Božiča na POP TV je bilo mogoče razbrati, da Počivalškova akcija iskanja sekretarja ni deležna enotne podpore v njegovi stranki, kajti v SMC so nad njo celo videti ogorčeni, češ da je stranka nastala ravno zaradi zavračanja kontroverznih politikov in starih znancev sodišč. Iz tega bi lahko domnevali, da njihov predsednik razmišlja o kadrovskih rešitvah, različnih od mnenja v njegovi stranki. Ali se bodo posamezniki v njej uprli svojemu predsedniku, bo kmalu jasno.

Sicer pa imata Počivalšek in Popovič še nekaj skupnega: svetovalca Sebastjana Jeretiča.

Še zadnjič izkoristiti korito

Počivalškova ideja o Popoviču kot državnem sekretarju je zato predvsem zgleden dokaz dveh skrajno aktualnih političnih resnic, ki poganjata kolesje dvajsetih zaporednih petkovih protivladnih protestov. Prvič, težko si predstavljamo lepši zgled zaničevanja protikorupcijskih uzanc pri kadrovanju v vladi, a nas hkrati pri tej oblastniški garnituri ravnanje niti malo ne preseneča – nekako se res zdi, da si Počivalšek sebi bolj podobnega in bližnjega profila ne bi mogel najti. Pomislimo le na dosedanje vladne izbire, sploh na pomenljivo nagrado Francu Kanglerju na mestu državnega sekretarja.

Drugič, po Miru Cerarju, ki vse mesece svojega odstopa s položaja in slovesa iz SMC modro molči, ne komentira ugrabitve lastne stranke in za nazaj dokazuje, da njegova misija etičnosti v politiki visokih demokratičnih standardov ni bila mišljena resno, ponuja koketiranje njegovega naslednika z istomislečim Popovičem en dodaten signal več, da je SMC, če je od nje še kaj ostalo, talec osebnih interesov ožje klike in da je preostalim v njej bolj malo mar za ugled. Da se je iz najbolj deklarativno etično profilirane ekspresno sprevrgla v svoje čisto nasprotje, in to ob nikakršni podpori volilne baze na javnomnenjskih lestvicah, ko bi morala že zato paziti na svoje ravnanje. Evidentno po načelu: ni nas več, toda izkoristimo vse, kar je še ostalo, ko smo pri koritu, saj smo politično itak mrtvi.

Počivalškove izbire so pomenljive, z njimi lažje razumemo, kakšen Weltanschauung gojijo na vladi in zdi se, da so nanj celo ponosni.

Prispevek Svet na Kanalu A

© Kanal A

Članek je bil prvotno objavljen na spletnem blogu IN MEDIA RES >>