Knjiga polna umazanih podrobnosti o Trumpu

Knjiga nekdanjega odvetnika in zaupnika z naslovom Nelojalen: Spomini

Donald Trump

Jutri bo izšla knjiga nekdanjega odvetnika in zaupnika predsednika ZDA Donalda Trumpa z naslovom Nelojalen: Spomini, v kateri Michael Cohen na 432 straneh razkriva številne umazane podrobnosti o svojem nekdanjem šefu. Tiskovni predstavniki Bele hiše so knjigo opredelili kot fikcijo človeka, ki mu ne gre zaupati, ker je dokazani lažnivec in želi le nekaj zaslužiti s knjigo.

"Žalostno je, da mediji izkoriščajo napad tega žalostnega in obupanega človeka na predsednika Trumpa," je med drugim in med ostalimi podobnimi izjavami iz Bele hiše sporočil Brian Morgenstern.

Cohen je leta 2018 priznal, da je lagal v preiskavi o ruskem vmešvanju v ameriške volitve leta 2016 in bil obsojen na tri leta zapora, vendar zaradi drugih grehov. Najbolj odmevno je bilo njegovo plačilo 130.000 dolarjev pornografski igralki Stormy Daniels za molk o spolnih odnosih s Trumpom pred volitvami leta 2016. Trump to še vedno zanika.

Cohen piše, da mu je Trump naročil, naj Danielsovi plača, čeprav takšna plačila niso pametna. Vendar pa naj bi se bal, da bi moral ženi Melanii Trump plačati veliko več, če bi zadeva prišla na dan. Prav tako ni bil prepričan, kako se bodo odzvali njegovi podporniki. Menil je sicer, da se jim bo dejstvo, da je seksal s pornozvezdo, zdelo "kul".

Cohen trdi, da mu je Trump potem denar vrnil v obrokih po 35.000 dolarjev, kar je prikazal kot odvetniške stroške in potem na ta način uveljavil davčne olajšave, zaradi česar je imel tudi po plačilu 130.000 dolarjev na koncu profit. Cohen meni, da bo v primeru poraza na volitvah moral tudi Trump odgovarjati za kaznivo dejanje kršenja volilne zakonodaje.

Za zdaj plačuje le Cohen, ki so ga v času pandemije novega koronavirusa izpustili v hišni pripor, nato pa spet vrnili v zapor, ker ni hotel odstopiti od objave knjige. Na koncu se ga je sodnik usmilil in ga spet poslal v hišni pripor. Cohen trdi, da je s tožilci začel sodelovati šele potem, ko so začeli groziti, da bodo preganjali tudi njegovo ženo. Preganjali so ga tudi za številna druga finančna kazniva dejanja in ne le tista v povezavi s Trumpom.

Trump naj bi bil naravnost obseden z nekdanjim predsednikom ZDA Barackom Obamo in je celo najel temnopoltega moškega, ki je igral Obamo, da ga lahko zmerja in v stilu oddaje Vajenec tudi "odpusti".

Cohen v knjigi Trumpa opisuje kot manipulatorja, prevaranta, lažnivca, nasilneža, rasista in goljufa, še sam pa ne zna pojasniti, zakaj je bil tako zagledan vanj in je storil vse, da bi mu ugajal.

Trump naj bi trdil, da je Obama lahko študiral pravo na Harvardu zaradi afirmativne akcije oziroma samo zato, ker je črn. Zmerjal naj bi tudi pokojnega predsednika Južne Afrike Nelsona Mandelo in trdil, da je ta iz svoje države naredil "usrano luknjo" tako kot vsi temnopolti voditelji držav po svetu.

Cohen trdi, da je bil priča Trumpovemu nasilnemu poljubljanju žensk, "slinil" pa naj bi se tudi ob pogledu na njegovo 15-letno hčerko, dokler mu Cohen ni pojasnil, za koga gre. Hvalil naj bi se tudi, da lahko položi vsako tekmovalko na Miss Universe.

Pravi tudi, da je Trumpa prepričeval, naj kandidira za predsednika, sedaj pa mu je žal. Leta 2015 naj bi do njega stopili tudi Trumpovi otroci Donald mlajši, Eric in Ivanka ter ga prosili, naj očeta prepriča, da ne kandidira, ker njegova retorika uničuje posle družinskega podjetja.

Trump je začel kampanjo s trditvijo, da so Mehičani kriminalci in posiljevalci. Trumpu ni bilo mar za otroke in je dejal, da Latinoameričani tako ali tako ne bodo volili zanj, ker so skupaj s temnopoltimi preneumni.

Trump naj bi izjemno spoštoval ruskega predsednika Vladimirja Putina, za katerega je sprva mislil, da je milijarder. Putinu je nameraval podariti mansardo Trumpovega hotela v Moskvi, ki potem ni bil zgrajen.

Putina naj bi občudoval, ker "vodi državo kot družinsko podjetje". Cohen sicer zanika, da bi Trumpova kampanja sodelovala z Rusi, ker je bila preveč kaotična in nesposobna. Vendar pa Trumpa ni niti najmanj motila pomoč Rusije proti Hillary Clinton.

Cohen med drugim piše, da je bil Trump zelo dobre volje po srečanju z ameriškimi krščanskimi voditelji pred volitvami. "A lahko verjameš temu sranju? Lahko verjameš, da ljudje verjamejo v to sranje?," naj bi Cohenu povedal Trump in s tem mislil na vero.