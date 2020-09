V karanteni razredi na 13 osnovnih šolah

Šole in vrtci so na epidemiološko situacijo dobro pripravljeni, sistem pa je odziven, so prepričani na ministrstvu za izobraževanje

V nedeljo so v Sloveniji potrdili 25 okužb z novim koronavirusom, ki so razpršene po celi državi. Trenutno je v državi 525 aktivno okuženih. Zaradi okužb v vzgojno izobraževalnih zavodih je v karanteni vse več razredov, a je situacija po oceni šolskega ministrstva za zdaj obvladljiva.

V nedeljo so opravili 706 testov na okužbo z novim koronavirusom, 25 testov je bilo pozitivnih, je na Twitterju sporočila vlada. Umrl ni noben bolnik s covidom-19, se jih pa 26 zdravi v bolnišnici, od tega štirje potrebujejo intenzivno zdravljenje.

Podatki Sledilnika za covid-19 kažejo, da med v nedeljo potrjenimi okuženimi ni noben zaposlen v zdravstvu ali domu za starejše, prav tako ni novih okužb med oskrbovanci domov za starejše. So pa popoldne iz doma Danice Vogrinec v Mariboru sporočili, da je zaradi okužbe z novim koronavirusom do nadaljnjega za obiske zaprta njihova enota Tabor.

Okužbo z novim koronavirusom so doslej potrdili pri 3190 osebah v Sloveniji, skupaj je umrlo 135 bolnikov s covidom-19.

Karantena je odrejena razredom na 13 osnovnih šolah od 497, v karanteni pa je 150 učencev od 191.726.

V nedeljo so okužbe z novim koronavirusom odkrili v 18 občinah. Po tri so potrdili v ljubljanski in mariborski občini. Dve okužbi so našli v občini Novo mesto, po eno pa v občinah Celje, Rogaška Slatina, Velenje, Slovenska Bistrica, Tržič, Črnomelj, Brežice, Ivančna Gorica, Naklo, Pesnica, Starše, Tišina, Beltinci, Dornava in Gorišnica.

Medtem zdravstveni inšpektorji od petka, ko je začel veljati odlok o obvezni uporabi zaščitnih mask in razkuževanju rok v zaprtih javnih prostorih, do vključno nedelje v nadzoru niso ugotovili neskladnosti, zato niso izrekli nobene globe, so sporočili za STA. Skupno so inšpektorji obiskali 208 različnih objektov, med njimi 142 gostinskih obratov, 16 trgovin in dve javni stranišči. Ustavili so se na več dogodkih, tudi na nogometnih tekmah in kolesarskem maratonu Franja, kulturnih prireditvah, porokah in prostorih za piknik. Višino globe za kršenje odloka določa zakon o nalezljivih boleznih in znaša od 400 do 4000 evrov.

Šole in vrtci so na epidemiološko situacijo dobro pripravljeni, sistem pa je odziven, so prepričani na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. Po zadnjih informacijah je karantena odrejena razredom na 13 osnovnih šolah od 497, v karanteni pa je 150 učencev od 191.726. "Podatki kažejo, da je situacija trenutno povsem obvladljiva," so ocenili.

Do konca tedna bodo na ministrstvu vzpostavili posebno aplikacijo, v katero bodo ravnatelji vrtcev ter osnovnih in srednjih šol vpisovali podatke o potrjenih primerih okužbe s covidom-19 znotraj vzgojno-izobraževalnih zavodov. Kot so napovedali, bodo tedenske zbirne podatke javnosti sporočali vsak petek po 14. uri, prav tako jih bodo objavili tudi na spletnih straneh ministrstva.

Ob tem na ministrstvu ob prihajajočem jesenskem času starše in skrbnike ponovno prosijo, da v vrtce in šole vključujejo le zdrave otroke. Prosijo tudi za dosledno upoštevanje vseh splošnih priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje, kot so higiena rok in kašlja, zračenje prostorov ter razkuževanje.

A že prve dni pouka se je kot problem izpostavilo, kako razločiti med simptomi covida-19 in znaki drugih sezonskih okužb, ali torej na okužbo z novim koronavirusom testirati vsakega otroka z znaki prehlada. Pediatri pozivajo k prevetritvi smernic za testiranje najmlajših otrok. Kot je za STA povedal pediater Denis Baš, bodo prav o tem v četrtek razpravljali stroka in ministrstvo za zdravje.

Baš pravi, da je tudi v njegovi pediatrični ambulanti že po prvem tednu pouka precejšen naval in je bolnih veliko otrok. Težave imajo sploh priklicati testirno mesto za covid-19, ker so tudi tam tako obremenjeni. Pediatri se zato bojijo, da sistem ne bo zmogel opraviti testiranj za tako veliko število otrok.

Na Hrvaškem, kjer je danes večina šol odprla vrata, so denimo v prizadevanjih za preprečevanje širjenja okužb staršem svetovali, naj otrokom vsak dan pred odhodom v šolo izmerijo telesno temperaturo. V višjih razredih osnovnih šol in v srednjih šolah so poleg tega obvezne obrazne maske, če med poukom ni možno zagotoviti najmanj 1,5 metra razdalje med učenci. Maske je treba nositi tudi pri vhodu in izhodu iz šolskih poslopij.

V južni sosedi so v minulih 24 urah potrdili 117 novih okužb z novim koronavirsom, tri osebe pa so umrle zaradi covida-19. Gre za nekoliko nižjo dnevno številko novookuženih kot v preteklem tednu, kar je lahko posledica tudi manj opravljanih testiranj ob koncu tedna. O nižjem številu okužb poročajo tudi iz BiH in Srbije. V Bosni in Hercegovini so potrdili 99 novih okužb, kar je najmanj od začetka julija, v Srbiji pa 36.

V svetovnem merilu so glede števila okužb na prvem mestu še vedno ZDA, kjer so potrdili 6,25 milijona okuženih. Je pa Indija po številu okužb z novim koronavirusom na drugem mestu prehitela Brazilijo. V Indiji so doslej potrdili 4,2 milijona okužb, v Braziliji pa 4,12. Iz Indije že več dni poročajo o največjih dnevnih porastih okužb. V zadnjem dnevu so potrdili več kot 90.000 okužb.