Po sedmih letih zamenjali akord v skladbi, ki traja 639 let

Skladbo As Slow As Possible je napisal ameriški avantgardni skladatelj John Cage

John Cage

© Wikimedia Commons

V cerkvi v nemškem Halberstadtu so poslušalci konec tedna lahko slišali menjavo akorda v skladbi, ki traja 639 let. Skladbo As Slow As Possible je v 80-ih letih prejšnjega stoletja napisal ameriški avantgardni skladatelj John Cage, v Halberstadtu pa so jo začeli izvajati leta 2001. Partitura obsega osem strani in je mišljena za orgle ali klavir, čeprav skladatelj razen naslova ni dal podrobnih navodil, kako naj se jo izvaja.

V Halberstadtu jo izvajajo že 19 let na posebej za to zgrajenih orglah, pri čemer je skoraj 18 mesecev trajala pavza. Zadnja notna sprememba se je zgodila leta 2013, naslednjo pa načrtujejo 5. februarja 2022. Izvedba skladbe se bo končala leta 2640, poroča britanski BBC.

5VOCBRhhVr4

Cage, ki je umrl leta 1992 v starosti 79 let, je bolj znan po skladbi 4'33". Tristavčna kompozicija, ki jo je napisal leta 1952, je mišljena za katerokoli kombinacijo instrumentov, vendar izvajalcem naroča, naj je ne izvajajo. Poslušalci tako v štirih minutah in 33 sekundah, kolikor traja, poslušajo zvoke okolice.

JTEFKFiXSx4