Disneyjev Mulan znova razburja

Na dan je prišlo, da so film snemali tudi v kitajski avtonomni pokrajini Xinjiang, kjer kitajske oblasti resno kršijo človekove pravice pripadnikov muslimanske manjšine Ujgurov

Mulan

Disneyjev film Mulan se znova sooča s pozivi k bojkotu, saj je na dan prišlo, da so film snemali tudi v kitajski avtonomni pokrajini Xinjiang, kjer kitajske oblasti resno kršijo človekove pravice pripadnikov muslimanske manjšine Ujgurov. K bojkotu razkošnega, za 200 milijonov dolarjev posnetega igranega remaka animirane Disneyjeve uspešnice iz leta 1998 o legendarni kitajski bojevnici so že pozivali, ker je glavna igralka kitajskega rodu Liu Yifei podprla policiste, ki so v Hongkongu lani nasilno zatrli prodemokratične protestnike, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

K bojkotu filma znova pozivajo, ko je prišlo na dan, da je Disney film posnel tudi v kitajski avtonomni pokrajini Xinjiang. V odjavni špici so se namreč zahvalili več vladnim organom v pokrajini, tudi vladni varnostni agenciji v mestu Turpan, ki vodi taborišča, v katerih so zaprti Ujguri. Zahvalili so se tudi oddelku za propagando Kitajske komunistične partije v Xinjiangu.

To je prišlo na dan, ko je Disney po večkratni preložitvi premiere filma v kinematografih po ZDA zaradi njihovega zaprtja ob pandemiji covida-19 film minuli petek premierno predvajal na svoji platformi pretočnih vsebin Disney Plus.

Disney novih kritik še ni komentiral, poroča britanski BBC.

Kitajske oblasti pripadnike muslimanske manjšine Ujgurov in drugih manjšin v Xinjiangu množično nadzirajo in zapirajo v posebna prevzgojna taborišča, kjer naj bi jih odvrnili od njihove vere in prepričali v komunizem. Prihaja tudi do drugih sistematičnih zlorab, kot sta npr. sterilizacija in prisilna kontracepcija žensk, opozarjajo organizacije za človekove pravice.

Na dan so prišli tudi dokumenti in pričevanja bivših taboriščnikov, ki kažejo na prisilni značaj taborišč, kar Peking označuje za lažne novice. Kitajska je sprva zanikala obstoj taborišč, v katerih naj bi bilo v zadnjih letih zaprtih okoli milijon Ujgurov, sedaj pa trdi, da gre za prostovoljne izobraževalne centre, poroča AFP.

Badiucao, kitajski oporečnik in umetnik, ki živi v Melbournu, je za AFP dejal, da pripravlja animirani film, v katerem bo Mulan čuvajka v enem od taborišč v Xinjiangu. Kot zelo problematično je ob tem izpostavil dejstvo, da se Disney za storjeno ne opraviči, medtem ko obstajajo dokazi o dogajanju v Xinjiangu. Disney je obtožil dvojnih standardov, saj na eni strani podpira zahodna gibanja za socialno pravičnost, kot so MeToo in Black Lives Matter, medtem ko si zatiska oči pred kršitvami človekovih pravic na Kitajskem.

Hollywood je sicer vse pogosteje tarča kritik zaradi hinavščine v odnosu do Kitajske.

Avgusta je skupina proti cenzuri Pen America v poročilu opozorila, da scenaristi, producenti in režiserji pogosto spreminjajo scenarije, brišejo prizore ali spreminjajo vsebino, da bi ugodili kitajskim cenzorjem. Med drugim so tako z jopiča Toma Cruisa v prihajajočem filmu Top Gun: Maverick odstranili tajvansko zastavo. V filmu Svetovna vojna Z iz leta 2013 pa so umaknili Kitajsko kot izvor virusa zombijev. V poročilu so tudi opozorili, da se v Hollywoodu izogibajo občutljivim temam, kot so Tibet, Tajvan, Hongkong, Xinjiang ali upodobitev likov skupnosti LGBTQ, navaja AFP.