Bo Aleksandra Pivec danes razrešena?

Svet DeSUS danes o usodi predsednice stranke

Že dan po kongresu je Aleksandra Pivec izjavila, da DeSUS »v prihodnje ne zavrača sodelovanja tudi z morebitno vlado Janeza Janše, čeprav ostaja del te vlade« ... in tako se je tudi zgodilo, saj je stranko vključila v aktualno koalicijo, sama pa je postala ministrica v Janševi vladi. A njena pot na vrhu stranke se očitno končuje ...

© Borut Krajnc

Svet DeSUS bo nadaljeval prekinjeno sejo, na kateri bodo po izglasovani nezaupnici predsednici stranke Aleksandri Pivec pred dvema tednoma danes obravnavali še predlog za njeno razrešitev. Pred tem bo izvršni odbor obravnaval še mnenje statutarne komisije o pristojnosti sveta za razrešitev. Aleksandra Pivec sicer vztraja, da to ni v skladu s statutom.

Predsednik sveta DeSUS Tomaž Gantar je pred dvema tednoma sejo sveta, na kateri so se člani s 33 glasovi za in 19 proti Aleksandri Pivec izrekli nezaupnico, prekinil, da bi razčistili dilemo glede pristojnosti sveta za razrešitev predsednice. Medtem je svoje stališče podala tudi komisija za statutarna vprašanja in pritožbe, ki meni, da svet v času med kongresoma lahko razreši predsednico.

Pivec je napovedala, da bo izvršni odbor mnenje komisije obravnaval pred današnjo sejo sveta. Pojasnila je, da izglasovano nezaupnico sveta stranke sprejema, a poudarila, da bi odločitev za razrešitev na svetu pomenila, da v stranki ni potreben najvišji organ, to je kongres. Ob tem ne izključuje tudi spora na sodišču.

V primeru spora glede razlage o nejasnostih po statutu odloča svet stranke, pri tem ni nujno, da upošteva stališče omenjene komisije, je pa njegova odločitev dokončna. Do tega vprašanja se bo lahko svet danes opredelil, po pričakovanjih pa bodo glasovali tudi o razrešitvi Aleksandri Pivec.

Če bo predsednica danes razrešena, je pričakovati tudi izvolitev novega začasnega vodstva stranke. Med najverjetnejšimi kandidati za to nalogo je Gantar, ki je tudi sam izrazil pripravljenost sprejeti to funkcijo. Prednost pri tem imajo sicer podpredsedniki stranke, a, kot je poudaril vodja poslanske skupine Franc Jurša, nihče od njih nima njegove podpore.

Nezaupnico predsednici so svetu predlagali poslanci, ki so Aleksandro Pivec tudi pozvali k odstopu, in sicer zaradi očitkov glede plačil ob gostovanjih po Sloveniji, na katerih je prepletala službene zadeve z zasebnimi. Poslanci in Gantar so sicer v primeru, da Pivčeva ostane na čelu stranke, napovedali odhod iz nje.

Aleksandra Pivec se je v torek s pismom obrnila na članstvo stranke in med drugim navedla, da čuti, da mora vztrajati.