Prekinili preizkušanje cepiva proti covidu-19

Cepljenje so ustavili, da bi neodvisni odbor lahko pregledal podatke o varnosti

© pixnio.com

Farmacevtsko podjetje AstraZeneca je včeraj sporočilo, da je prekinilo klinično testiranje cepiva proti covidu-19, ki ga razvijajo skupaj z univerzo Oxford. Pojasnili so, da gre za rutinsko ravnanje, potem ko se je pri enem od sodelujočih prostovoljcev pojavila bolezen, ki je ni mogoče pojasniti.

Cepljenje so ustavili, da bi neodvisni odbor lahko pregledal podatke o varnosti, so še navedli. Dodali so, da želijo pospešiti pregled tega posamičnega dogodka, da bi zmanjšali morebiten vpliv na časovnico preizkušanja.

Podrobnosti o bolezni zaenkrat niso znane, prav tako ne, kje je posameznik, ki je razvil bolezen.

Prekinitve kliničnih testiranj cepiv niso nekaj neobičajnega. Vendar pa je verjetno to prva prekinitev v preizkušanju cepiv proti covidu-19.

