614 milijonov evrov vredna pomoč za muzeje

Louvre

© Flickr

Francija je v času pandemije novega koronavirusa namenila 614 milijonov evrov neposredne pomoči osrednjim muzejem, spomenikom in katedralam. Več kot polovico tega zneska bodo dobili mednarodno priznani muzeji, kot so Louvre, Versailles, Orsay in Center Pompidou, je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa sporočila ministrica za kulturo Roselyne Bachelot.

Kot je pojasnila francoska ministrica za kulturo Roselyne Bachelot, želijo na ta način velikim javnim institucijam, ki podpirajo mednarodni vpliv Francije, pomagati pri premagovanju upada števila obiskovalcev.

Po navedbah ministrstva v muzejih, ki so v državni lasti, beležijo 40- do 80-odstotni upad obiskovalcev. Direktor Louvra Jean-Luc Martinez je pred tedni zaradi epidemije izgubo prihodka ocenil na več kot 40 milijonov evrov. Občinstvo tega muzeja v 75 odstotkih prihaja iz tujine, predvsem iz ZDA in Kitajske.

Omenjena sredstva so del paketa za pomoč kulturi v višini dveh milijard evrov v okviru načrta France Relance za gospodarsko, socialno in ekološko prenovo države, še poroča dpa.