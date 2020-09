Zahteva preiskave o zastrupitvi ruskega opozicijskega politika

Čigava tarča je Aleksej Navalni?

Aleksej Navalni

Zunanji ministri skupine industrijsko najrazvitejših držav G7 so včaraj od Rusije zahtevali, da hitro poišče krivce za zastrupitev ruskega opozicijskega politika Alekseja Navalnega in sproži pregon proti njim. "Rusijo pozivamo, da hitro in v celoti razišče, kdo je odgovoren za to gnusno zastrupitev in glede na ruske zaveze v konvenciji o kemičnem orožju storilce privede pred roko pravice," so v skupni izjavi zapisali ministri ZDA, Velike Britanije, Nemčije, Francije, Kanade, Italije in Japonske.

"Še naprej bomo pozorno spremljali, kako se Rusija odziva na mednarodne pozive k razjasnitvi zastrupitve Navalnega," so dodali v izjavi, ki so jo objavile ZDA.

Dodali so še, da ostajajo zavezani podpori demokraciji, vladavini prava in človekovim pravicam v Rusiji, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

O zastrupitvi ruskega opozicijskega politika je druge članice skupine G7 obvestila Nemčija, kjer se Navalni zdravi in kjer so tudi ugotovili, da je bil zastrupljen z živčnim strupom iz družine novičok. Njegovo zdravstveno stanje se sicer izboljšuje, od ponedeljka ni več v umetni komi.

Njegovi sodelavci trdijo, da je bil zastrupljen po ukazu ruske vlade, ta pa kakršnokoli vpletenost zanika. Dogajanje je zaostrilo odnose med Moskvo in Berlinom, po objavi nemških ugotovitev so obsodbe prišle tudi iz številnih drugih zahodnih držav in organizacij.