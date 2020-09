Tudi prepoved nakupovanja za starejše med epidemijo je bila diskriminatoren ukrep

Zagovornik načela enakosti ugotavlja, da je bil vladni odlok, ki je starejšim od 65 let prepovedoval vstop v trgovine po 10. uri, diskriminatoren

Spomladanski ukrep rezervacije časa za nakupovanje izključno za ranljive skupine, tudi starejše, je bil ustrezen in sorazmeren ukrep, ne pa tudi vladni odlok, ki je starejšim prepovedoval vstop v trgovine po 10. uri, je ugotovil zagovornik načela enakosti. Pred ponovno uvedbo tovrstnega ukrepa svarijo v združenju Srebrna nit.

Zagovornik načela enakosti je spomladi, še v času razglašene epidemije novega koronavirusa, prejel več prijav diskriminacije zaradi starosti, ker je bil starejšim od 65 let vstop v trgovine prepovedan, razen v času med 8. in 10. uro in v zadnji uri obratovanja trgovine. Ta je v različnih dikcijah veljal od 19. marca do 18. maja letos. Zato je uvedel postopek ocene diskriminatornosti, v katerem je pridobil stališča Nacionalnega inštituta za javno zdravje ter informacije o ureditvah v drugih evropskih državah.

Na podlagi zbranih podatkov je zagovornik načela enakosti ocenil, da je bila sama rezervacija časa za nakupovanje izključno ranljivih skupin, torej tudi starejših, ustrezen in sorazmeren ukrep. A določba odloka vlade, ki jim je prepovedovala vstop v trgovine po 10. uri, je bila do starejših diskriminatorna. Določba, po kateri so morali starejši svojo starost v trgovini izkazati s predložitvijo osebne izkaznice, pa da lahko predstavlja nadlegovanje.

Zagovornik je v objavljenem mnenju poudaril, da je izključenost preostalih oseb iz nakupovanja v trgovinah z živili v času, ki je bil rezerviran za ranljive skupine, dejansko smiselna oz. v skladu s ciljem preprečevanja hitrejšega širjenja virusa ter večje zaščite ranljivih skupin prebivalstva. Namen predpisa je bil namreč zaščititi skupine prebivalcev, ki so za razvoj novega koronavirusa bolj ranljive od ostalih.

Ob tem je ocenil, da je bilo kasneje uvedeno pravilo treh ur dnevno (od 8. do 10. ure ter zadnjo uro obratovanja trgovin), rezerviranih izključno za ranljive skupine, ustrezen in potreben (oz. relativno sorazmeren) pozitiven poseben ukrep vlade. Da pa bi bilo bolje namesto zadnje ure obratovanja trgovin to eno uro dodati k prvima dvema, saj da bi tako dosegli boljšo sorazmernost, predvsem upoštevaje tudi ostalo populacijo. Za mnoge, ki na primer pozno zaključujejo delo, je bilo namreč tedaj pomembno, da bi imeli možnost nakupa tudi zadnjo uro obratovanja trgovin.

V združenju Srebrna nit pa so v današnji izjavi za javnost opozorili pred morebitno ponovno uvedbo določene ure nakupovanja za starejše, ker se po njihovih navedbah spomladi niso izkazali nobeni znanstveno dokazani dobri rezultati takega ukrepa, je pa povečalo nestrpnost do starejših v družbi, diskriminacijo starejših oziroma "starizem", ki mu ostro nasprotujejo.