Kacin namiguje na dodatne vladne ukrepe, Janša sklical krizno skupino

Vladni govorec Jelko Kacin je dejal, da rekordno število okužb terja dodatne ukrepe. Popoldne bo o tem razpravljala vladna krizna skupina, ki jo je sklical premier Janez Janša.

Jelko Kacin na današnji tiskovni konferenci

© YouTube / STA

Torkovo rekordno število potrjenih okužb z novim koronavirusom vladni govorec za covid-19 Jelko Kacin pripisuje visokemu številu testiranj ter polnemu delovanju šol in gospodarstva. Se pa znova povečuje delež okuženih med starejšimi, kar terja dodatne ukrepe. Po njegovih besedah je premier Janez Janša za popoldne sklical krizno skupino vlade.

Namestnica predstojnika Centra za nalezljive bolezni v NIJZ Nuška Čakš Jager pa je na novinarski konferenci pojasnila, da se struktura okužb spreminja, saj je bistveno več lokalnih virov prenosa in zelo veliko okužb neznanega izvora. Odstotek neznanega vira je po njenih besedah bistveno višji, kot bi želeli.

Prav tako se dviguje število obolelih v karanteni, saj so okužbe potrjene pri 11 odstotkih tistih, ki jim je bila izdana odločba o karanteni.

Po Kacinovih besedah se spreminja tudi starostna struktura, saj se delež okuženih med starejšimi povečuje. To po njegovih besedah terja dodatne ukrepe, zato je premier Janša za danes popoldne sklical krizno skupino vlade glede soočanja z novim koronavirusom.

V torek so namreč po besedah Čakš Jagrove v domovih za starejše zaznali 18 potrjenih primerov, od tega pri 15 oskrbovancih. V šolah pa so zabeležili deset okužb med učenci in dve med učitelji. Skupaj so v torek v Sloveniji potrdili 79 okužb z novim koronavirusom, pri čemer so opravili največ testov doslej, in sicer 2560.

