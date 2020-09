DeSUS bo začasno vodil Gantar

"Če Janša ocenjuje, da je dobra ministrica, jaz nimam težav s tem," je dejal Tomaž Gantar o ministrski funkciji zdaj že nekdanje predsednice DeSUS Aleksandre Pivec

Tomaž Gantar, minister za zdravje in začasni predsednik DeSUS

© Borut Krajnc

Potem ko je Aleksandra Pivec danes odstopila z mesta predsednice DeSUS, je svet stranke za začasnega zastopnika DeSUS do kongresa izbral Tomaža Gantarja. Ta je odstopil z mesta predsednika sveta stranke, je potrdil strankin govorec Janez Ujčič. Izredni volilni kongres, na katerem bodo izbirali novo vodstvo, je predviden v prvi polovici novembra.

Svet stranke je o Gantarju glasoval po tistem, ko trije podpredsedniki za začasno zastopanje stranke niso prejeli dovolj glasov. Zato se je Gantar odločil za odstop z mesta predsednika sveta in zatem za prevzem začasnih pooblastil predsednika stranke. Po seji je v izjavi medijem povedal, da je prejel absolutno večino, 35 od 54 glasov članov.

Do kongresa bo namesto Gantarja svet DeSUS vodil Anton Urh. Na mestu generalnega sekretarja stranke bo Damjana Stanonika zamenjala Lidija Štruc, ki je to funkcijo nekaj časa opravljala že v mandatu dolgoletnega predsednika DeSUS Karla Erjavca.

Aleksandra Pivec je z mesta predsednice DeSUS odstopila na današnji seji izvršnega odbora pred sejo sveta stranke, ki bi bržkone odločal o njeni razrešitvi, saj je izgubila zaupanje dela stranke, tudi Gantarjevo.

"Verjamem, da smo danes zaključili pomembno poglavje za našo stranko."



Tomaž Gantar

V DeSUS je namreč završalo zaradi očitkov glede plačil ob gostovanjih po Sloveniji, na katerih je Pivec prepletala službene zadeve z zasebnimi. Do tega so bili zelo kritični v poslanski skupini, ki je Aleksandro Pivec tudi pozvala k odstopu in predlagala glasovanje o nezaupnici predsednici. To se je tudi zgodilo, svet ji je na zadnji seji izrekel nezaupnico, pred glasovanjem o njeni razrešitvi pa sejo prekinil in jo nadaljeval danes. Ob tem so se pojavile številne dileme, ali lahko predsednika stranke razreši svet ali le kongres.

Svet DeSUS je danes še izglasoval, da bodo na izrednem volilnem kongresu izbirali samo predsednika ali predsednico, ne pa tudi podpredsednikov in ostalih organov stranke, ki so jih imenovali na januarskem kongresu. Aleksandro Pivec ob tem veseli, da so se odločili, da kongres izpeljejo čim prej, po njenih besedah predvidoma do 15. novembra.

Ker ima po njeni oceni v tem trenutku dovolj podpore na terenu, je Pivec že najavila vnovično kandidaturo za predsednico stranke na tem kongresu, bo pa v prihodnjih tednih ponovno preverila zaupanje članstva na terenu.

Gantar pa še ne ve, ali bo na kongresu kandidiral za predsednika. Ponovil je, da so te odločitve težke in se o tem ne želi odločiti prehitro. Medtem ga napoved Aleksandre Pivec, da bo ponovno kandidirala, ni presenetila. Za to ima po njegovih navedbah legitimno pravico, upa pa, da bo imela dovolj časa, da ovrže očitke na svoj račun.

Če sam ne bo kandidiral, pa se Gantar tudi še ni izrekel o tem, koga drugega vidi na čelu DeSUS. V stranki se bodo morali po njegovih besedah ponovno pogovoriti, poskušati najti rešitve in odpraviti vse to, kar se je v zadnjem času dogajalo in škodilo stranki. "Verjamem, da smo danes zaključili pomembno poglavje za našo stranko," je dodal Gantar.

Gantar meni, da glede njegovih pooblastil ne sme biti dileme. Aleksandra Pivec po njegovem mnenju ne more biti sogovornik predsednika vlade:



"Verjamem, da se bova s predsednikom vlade pogovorila. Dejstvo je, da sem prvi sogovornik jaz, v imenu poslanske skupine pa njen vodja Franc Jurša."

Stranka zdaj nima predsednika, Gantar pa ima pooblastila za opravljanje nujnih nalog in priprav na kongres. A si Gantar in Pivčeva nista povsem enotna glede pooblastil.

Po njenem mnenju je prezgodaj govoriti, ali se bo Gantar udeleževal koalicijskih usklajevanj. Kot je dejala, morajo skladno s pravnimi zakonitostmi odločiti in se dogovoriti, kdo to opravlja naprej, glede na to, da DeSUS trenutno nima formalnega predsednika. "Treba je pogledati, kakšna so pooblastila začasnega zastopnika stranke, ali je on tudi v funkciji podpredsednika vlade ali ni," je dejala.

V skladu z zakonom o vladi sicer funkcijo podpredsednika vlade opravlja eden ali več ministrov, ki jih na predlog predsednika vlade imenuje vlada. Tako to ni odvisno od razmerij v DeSUS, pač pa od predsednika vlade Janeza Janše. Je pa res, da so bili doslej vsi trije podpredsedniki Janševe vlade predsedniki koalicijskih strank.

Gantar meni, da glede njegovih pooblastil ne sme biti dileme. O tem, kdo se bo odslej pogovarjal s predsednikom vlade, se danes niso pogovarjali, a glede na to, da ima on pooblastila predsednika stranke v tem obdobju, Aleksandra Pivec po njegovem mnenju ne more biti ta sogovornik. "Verjamem, da se bova s predsednikom vlade pogovorila. Dejstvo je, da sem prvi sogovornik jaz, v imenu poslanske skupine pa njen vodja Franc Jurša," je pojasnil.

Pivčeva je napovedala, da bo koalicijske partnerje in Janšo z novonastalimi okoliščinami seznanila v četrtek.

Vprašanje ministrske funkcije Aleksandre Pivec pa je po Gantarjevih ocenah odločitev premierja. "Če ocenjuje, da je dobra ministrica, za to obdobje jaz nimam težav s tem," je pojasnil. DeSUS bo sicer v prihodnje prevzel tudi vodenje urada za demografijo. Opravili bodo kandidacijski postopek, zatem pa na svetu stranke, ki ga bodo sklicali zaradi priprav na kongres, izbrali kandidata za vodenje urada, je povedal Gantar.

Gantar je sicer viden član stranke DeSUS. Nekaj časa je veljal za desno roko Erjavca. A sta se pozneje razšla, Gantar pa je pred zadnjim kongresom stranke januarja letos javno podprl kandidaturo Pivčeve.

Gantar je sicer 60-letni zdravnik urolog, ki že tretjič opravlja funkcijo ministra za zdravje. To funkcijo je opravljal že v vladah Janeza Janše in Alenke Bratušek med februarjem 2012 in novembrom 2014, ko je odstopil zaradi nezmožnosti sprejetja zdravstvene reforme v takratni koaliciji. Naslednji mandat je vodil odbor DZ za zdravstvo, na lokalnih volitvah 2018 se mu je županski stol v Piranu presenetljivo izmaknil. Župan Pirana je bil med leti 2006 in 2010, med leti 2000 in 2004 pa direktor izolske bolnišnice.

Njegovo delo v bolnišnici je zaznamovala tudi obtožba na račun napačnega predpisovanja zdravila eritropoetin v letih 1999-2001, pri čemer so Gantarju očitali napeljevanja h goljufiji, a ga je senat okrožnega sodišča v Kopru leta 2010 oprostil obtožb.