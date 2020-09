Umori žensk s strani njihovih intimnih partnerjev so najpogostejši vzrok nasilne smrti žensk v času miru

Odprto pismo poljskemu ministru za pravosodje gospodu Zbigniewu Ziobru v zvezi s pozivom Republiki Sloveniji k pridružitvi Poljski pri odstopu od Istanbulske konvencije, saj slednja ni "feministična stvaritev"

© Tumisu / Pixabay

Spoštovani minister g. Zbigniew Ziobro, s tem odprtim pismom izražamo globoko zaskrbljenost nad Vašim povabilom Vladi Republike Slovenije, da se pridruži Poljski pri odstopu od Konvencije Sveta Evrope o preprečevanju in boju proti nasilju nad ženskami in nasilju v družini (v nadaljevanju: Istanbulska konvencija). V Vašem dejanju prepoznavamo najbolj hud napad demokratično izvoljenega političnega uradnika na pravice slovenskih žensk in deklet od osamosvojitve Slovenije leta 1991. Zato ostro obsojamo vaš poziv in zavračamo vsakršno nazadovanje na ravni človekovih pravic žensk.

Istanbulska konvencija, ki je bila odprta za podpis 11. maja 2011, je prvi in najobsežnejši mednarodni pravni instrument, ki določa obveznosti držav pogodbenic v zvezi s preprečevanjem nasilja nad ženskami in nasilja v družini. Sprejetje konvencije je pomemben mejnik v zgodovini boja za človekove pravice žensk in novih evropskih standardov na tem področju. Republika Slovenija je konvencijo podpisala 8. septembra 2011 in jo ratificirala 5. februarja 2015. Konvencijo je do septembra 2020 ratificiralo 34 evropskih držav.

V Sloveniji, kjer so njihovi intimni partnerji v letih od 2010 do 2018 umorili 59 žensk, je veliko žensk še vedno žrtev zgodovinsko neenakih odnosov moči med ženskami in moškimi.

Tako kot po vsem svetu so tudi mnoge Slovenke še vedno žrtve različnih oblik nasilja zaradi spola. Nasilje nad ženskami zaradi spola je manifestacija patriarhalnih družbenih struktur, katerih posledice so prepogosto smrtonosne. Podatki z vsega sveta to nedvoumno potrjujejo, saj so umori žensk s strani njihovih intimnih partnerjev najpogostejši vzrok nasilne smrti žensk v času miru. V Sloveniji, kjer so njihovi intimni partnerji v letih od 2010 do 2018 umorili 59 žensk, je veliko žensk še vedno žrtev zgodovinsko neenakih odnosov moči med ženskami in moškimi. Prva smrtna žrtev v tem letu je bila tako 27-letna nosečnica, ki jo je 21. januarja 2020 ustrelil 44-letni nekdanji partner. Zaradi zgoraj omenjenih razlogov vprašanje Istanbulske konvencije razumemo kot vprašanje življenja in smrti žensk. Torej, spoštovani minister, Istanbulska konvencija ni "izum, feministična stvaritev", kot jo izhaja iz vašega poimenovanja. Je plod stoletnega feminističnega boja mnogih generacij ljudi vseh spolov za izkoreninjenje nasilja nad ženskami in doseganje dejanske enakosti spolov. Zato smo odločeni zagovarjati Istanbulsko konvencijo kot edinstven civilizacijski dosežek in jo predati prihodnjim generacijam. Pri tej nameri smo neusmiljeni in vam slovesno sporočamo, da se bomo borili proti vsakemu poskusu poseganja v pravice žensk.