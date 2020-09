Lani je v Sloveniji skoraj 400 ljudi storilo samomor

Preprečevanje samomorov je javnozdravstveni problem

Na inštitutovi območni enoti Celje pa so izpostavili, da je bil v v letih od 2009 do 2019 količnik samomora v savinjski regiji višji od slovenskega povprečja, ki znaša 20 oseb na 100.000 prebivalcev.

© Goran H / Pixabay

Problematike samomorov, zaradi katerih je lani v Sloveniji umrlo skoraj 400 ljudi, se je mogoče lotiti le skupaj z vsemi, ki si prizadevajo za manj samomorov, opozarjajo strokovnjaki ob današnjem svetovnem dnevu preprečevanja samomorov. Mednarodni simbol za zavedanje, da gre za velik javnozdravstveni problem, je rumeno-oranžna pentlja.

Geslo Skupaj za preprečevanje samomora, pod katerim omenjeni svetovni dan, 10. september, tokrat poteka že tretjič, izpostavlja najbolj pomemben del učinkovitega preprečevanja samomora, sodelovanje in povezovanje.

Združevanje različnih moči je ključno za preprečevanje samomora, je v poslanici ob svetovnem dnevu zapisala Mednarodna zveza za preprečevanje samomora. Po njenih besedah je nujno sodelovanje družin, prijateljev, sodelavcev, lokalnih skupnosti, zdravstvenih strokovnjakov in vlad.

Samomor je po navedbah zveze pogosto mogoče preprečiti, pri čemer lahko sodeluje vsakdo. Prispevamo lahko k ozaveščanju o samomoru, se informiramo o vzrokih in opozorilnih znakih za samomorilno vedenje ter informacije posredujemo drugim. Nadalje lahko pokažemo sočutje in skrb za ljudi v stiski iz okolice, si prizadevamo za destigmatizacijo duševnih težav in nenazadnje delimo lastne izkušnje, so pozvali.

V svetu zaradi samomora vsako leto umre več kot 800.000 ljudi. Vsak samomor čustveno ali drugače prizadene še približno 135 oseb, ki so bile umrlemu blizu. To po besedah zveze pomeni, da je na letni ravni zaradi samomorilnega vedenja prizadetih približno 108 milijonov oseb.

V svetu zaradi samomora vsako leto umre več kot 800.000 ljudi. Vsak samomor čustveno ali drugače prizadene še približno 135 oseb, ki so bile umrlemu blizu.

V Sloveniji je lani zaradi samomora umrlo 394 ljudi, 41 več kot leto prej. Vendar pa je v zadnjem desetletju očiten trend zmanjševanja števila samomorov, saj jih je bilo leta 2009 kar 448.

Po navedbah Nacionalnega inštituta za javno zdravje moški umirajo zaradi samomora približno štirikrat pogosteje kot ženske. Razlike so tudi med vzhodnim in zahodnim delom države, saj je samomorov več na vzhodu. V primerjavi z mednarodnim povprečjem v Sloveniji izstopa tudi visok količnik samomorov, torej umrlih zaradi samomora na 100.000 ljudi, med starejšimi.

Na inštitutovi območni enoti Celje pa so izpostavili, da je bil v v letih od 2009 do 2019 količnik samomora v savinjski regiji višji od slovenskega povprečja, ki znaša 20 oseb na 100.000 prebivalcev. Že vrsto let si prizadevajo za zmanjšanje števila samomorov in v ta namen na območni enoti od leta 2000 povezujejo različne strokovnjake, ustanove, nevladne organizacije in prostovoljce.

Z današnjim dnem se bo začela tudi kolesarska akcija Prekolesarimo svet, v kateri bodo sodelujoči z vsega sveta, tudi Slovenije, do 10. oktobra z združenimi močmi znova skušali prekolesariti 40.075 kilometrov, kolikor znaša obseg Zemlje.