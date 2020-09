Žvižgač trdi, da je Trumpova vlada skušala prikriti in prirejati obveščevalna poročila

Žvižgač trdi, da so nanj pritiskali tudi, naj prilagodi poročilo o notranjih grožnjah ameriški nacionalni varnosti tako, da zmanjša nevarnost desničarskih skrajnežev in napihne nevarnost levičarskih skrajnežev

Ameriški predsednik Donald Trump

© Flickr / Official White House Photo

Nekdanji pomočnik namestnika ministra za domovinsko varnost ZDA Brian Murphy je 8. avgusta generalnemu inšpektorju omenjenega ministrstva podal prijavo žvižgača o tem, da so mu šefi naročali, naj ne dela več ocen o ruskem vpletanju v letošnje volitve v ZDA, ker to meče slabo luč na predsednika Donalda Trumpa.

Murphy v 24 strani dolgi prijavi navaja tudi druge primere političnih pritiskov na obveščevalni oddelek ministrstva za domovinsko varnost, ki ga je vodil. V času ministrice Kirsten Nielsen naj bi ga silili, da pripravlja poročila o tem, da čez mejo z Mehiko prihajajo množice teroristov.

Sedanji vršilec dolžnosti ministra za domovinsko varnost Chad Wolf naj bi mu sredi maja naročil, naj neha z objavljanjem ocen o ruskem vpletanju v volitve, ampak naj se osredotoči na grožnje Kitajske in Irana. Wolfu naj bi to naročil svetovalec za nacionalno varnost ZDA Robert O'Brien.

Julija naj bi mu Wolf spet naročil, naj zadrži obveščevalno poročilo o ruskem širjenju dezinformacij, ker to meče slabo luč na Trumpa. Murphy trdi, da je vsa takšna naročila odklonil in sodelavcem ter šefom povedal, da kršijo zakone. Wolf pa ga je potem izključil iz sestankov o ruskih grožnjah.

Novico o prijavi žvižgača so v javnost v sredo spravili demokratski člani odbora za obveščevalne zadeve v predstavniškem domu kongresa. Murphy trdi, da so nanj pritiskali tudi, naj prilagodi poročilo o notranjih grožnjah ameriški nacionalni varnosti tako, da zmanjša nevarnost desničarskih skrajnežev in napihne nevarnost levičarskih skrajnežev.

Tiskovni predstavnik ministrstva za domovinsko varnost Alexei Woltornist je navedbe v prijavi zanikal. "Ministrstvo se veseli rezultatov preiskave in pričakuje, da bo ta potrdila, da ni bilo nobenih ukrepov proti Murphyju."

Rusko vpletanje v ameriške volitve Trumpa spremlja od leta 2016. Obveščevalne agencije in posebni tožilec Robert Mueller so ugotovili, da je Rusija širila dezinformacije in vdirala v demokratske računalnike, da pomaga Trumpu. Ta trdi, da gre za prevaro, preiskave pa je označil za lov na čarovnice.

XC46Bvpxb4I