Največji transportni izziv v zgodovini: za dostavo cepiva bo potrebnih 8000 letal

Za dostavo cepiva bo nujna "skoraj vojaška natančnost" ter hladilnice povsod v mreži, kjer bodo skladiščili cepivo

IATA zato že sedaj skupaj z letalskimi prevozniki, letališči in zdravstvenimi organizacijami posameznih držav pripravlja načrt za prevoz cepiva

© Pikist.com

Dostava cepiva proti covidu-19 po svetu bo največji transportni izziv v zgodovini, menijo predstavniki letalske industrije. Po ocenah Mednarodnega združenja za zračni promet (Iata) bo za dostavo cepiva, ko bo to na trgu, potrebnih 8000 letal Boeing 747, danes poroča britanski BBC.

Iata zato že sedaj, ko razen Rusije nihče še ni razvil cepiva proti koronavirusni bolezni 19, skupaj z letalskimi prevozniki, letališči in zdravstvenimi organizacijami posameznih držav pripravlja načrt za prevoz cepiva. Ocena, da bodo potrebovali 8000 letal, temelji na predpostavki, da bo vsak človek potreboval en odmerek cepiva.

Letalske družbe so se sicer med pandemijo covida-19, ko so potovanja močno omejena, preusmerile predvsem na dostavo tovora. A dostava cepiva je precej bolj zapletena kot prevoz ostalega tovora. V letalih je namreč treba zagotoviti posebne standarde, kot je vzdrževanje temperature med dvema in osmimi stopinjami Celzija, pri nekaterih cepivih pa so nujne celo temperature pod nič stopinj Celzija.

"Postopke dobro poznamo. Zdaj jih moramo prilagoditi do zahtevane ravni."



Glyn Hughes,

pristojen za tovorni promet pri IATA

"Postopke dobro poznamo. Zdaj jih moramo prilagoditi do zahtevane ravni," je dejal Glyn Hughes, ki je pri Iati pristojen za tovorni promet. Pojasnil je še, da bodo med bolj problematičnimi poleti v Jugovzhodno Azijo, saj v tem delu sveta ni proizvajalcev cepiv. Dostava cepiva po Afriki pa bi bila po ocenah Iate trenutno nemogoča zaradi pomanjkanja ustreznih prevoznih sredstev, velikosti celine in zapletov pri prečkanju meja.

Za dostavo cepiva bo namreč po poročanju BBC nujna "skoraj vojaška natančnost" ter hladilnice povsod v mreži, kjer bodo skladiščili cepivo. Iata je pozvala države, naj z načrtovanjem začnejo že zdaj, da bodo pripravljene, ko bo cepivo pripravljeno za distribucijo po svetu. Med drugim morajo zagotoviti, da bodo pošiljke cepiva varne pred krajo, še opozarja združenje.

Ob naraščanju števila okužb z novim koronavirusom po vsem svetu in števila smrtnih žrtev covida-19 tečejo prizadevanja za razvoj ustreznega cepiva. Rusija je avgusta sporočila, da je kot prva država na svetu registrirala cepivo za covid-19. V zgodnji fazi razvoja je po navedbah BBC okoli 140 cepiv, okoli dvajset pa jih že testirajo na ljudeh.