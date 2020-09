V kraljestvu hudiča

Stoletja so krščevali tudi mrtve otroke. Izkopavanja so pokazala, kako razširjen je bil ta obred.

Otroška okostja pri Bernu v Švici: Tja so romali celo starši iz 600 kilometrov oddaljenega Dortmunda.

Mrtve otroke so stoletja krščevali, da bi jih rešili pred peklom. Raziskave kažejo, koliko truda so starši vložili v to in kako so jih cerkveni dostojanstveniki lahko izkoriščali zaradi strahu, da bi otrok prišel v pekel.