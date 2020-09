»Trump bo zmagal«

Po levoliberalni Ameriki se širi prepričanje, da ima Donald Trump na volitvah le malo možnosti. A kaj pravijo ljudje, ki so ga volili pred štirimi leti? Dobrodošli v okrožju Luzerne v ameriški zvezni državi Pensilvanija.

Nekdanji volivec demokratske stranke in zdaj goreč Trumpov podpornik David Mitchko avgusta letos pred svojo hišo, prekrito z napisi TrumpPence, v Olyphantu v neposredni bližini Scrantona v ameriški zvezni državi Pensilvaniji. Ni težko prepoznati meje med industrijskim, večinoma demokratskim mestom Scranton – rojstnim krajem Joeja Bidna – in odločno bolj desno usmerjenim obrobjem.

Nekega vročega avgustovskega petka je frizerka Donna Kowalczyk brskala po omari, da bi našla dokaz svetovne zarote. Ura je bila šele malo čez dvanajst, a je salon že zaprla in zanjo se je začel konec tedna. Kjer so dopoldne sedele stranke, da bi jim pobarvala pramene, je zdaj spal njen pes. Tako zgodaj je zaprla, ker preprosto ne more ves dan imeti te presnete reči na obrazu. »Poleg tega sploh ne pomaga,« je rekla in iz omare končno zmagoslavno privlekla kartonsko škatlo. »To piše na embalaži.«