Nazaj v prihodnost kot muzikal

Nazaj v prihodnost (1985)

Čeprav so londonska gledališča na West Endu zaradi pandemije večinoma zaprta, bo maja leta 2021 tam mogoče videti muzikal Nazaj v prihodnost. Gre za prenos uprizoritve, ki so jo premierno izvedli marca v Operni hiši v Manchestru, poroča britanski The Guardian. V predstavi igrata Olly Dobson v vlogi najstniškega popotnika skozi čas Martyja McFlyja in Roger Bart v vlogi znanstvenika Doca Emmetta Browna. Besedilo je napisal Bob Gale, glasbo in songe pa Alan Silvestri in Glen Ballard.

Muzikal vključuje tudi nekaj klasičnih rock'n'roll pesmi, kot je Johnny B. Goode, ki so jo uporabili v istoimenskem filmu iz leta 1985, v katerem je zaigral Michael J. Fox.

YtvYaK6cm0g

Christopher Lloyd, ki je prav tako zaigral v filmu, je povedal: "Nekaj novih pesmi sem že slišal in spoznal številne člane igralske zasedbe, zlasti Rogerja Barta, ki igra Doca, zato sem prepričan, da bo odrska različica natanko to, kar so upali naši oboževalci. Komaj čakam, da slišim Doca Browna peti!"

Gale je povedal, da produkcija, ki jo je režiral John Rando, prikazuje "revolucionarno odrsko umetnost, za katero trdno verjamemo, da postavlja mejo za vizualno obliko in iluzijo. Prepričala vas bo, da DeLorean v resnici doseže 88 milj na uro."

Predstava bo od 14. maja dalje na ogled v gledališču Adelphi, ki je v lasti Andrewa Lloyda Webbra. Skladatelj in impresarij si je v tem tednu sposodil naslov pesmi iz svojega uspešnega muzikala Fantom iz opere, ko je parlamentarni komisiji povedal, da je novi koronavirus umetniški sektor pripeljal do "točke brez povratka". Lloyd Webber je še enkrat pozval vlado, naj gledališki industriji pove datum, ko bo ta lahko v polnosti odprla svoje kapacitete za predstave na notranjih prizoriščih.