Študija pokazala, da obiskovanje lokalov povečuje nevarnost okužbe

Študija temelji na pogovorih s 300 osebami v 11 ameriških bolnišnicah v mesecu juliju

© pixabay.com

Študija ameriškega Centra za nadzor nad boleznimi (CDC) ugotavlja, da je z vidika okužb z novim koronavirusom obiskovanje barov in restavracij veliko bolj nevarno kot nakupi v trgovinah, delo v pisarnah, obiski cerkva ali uporaba javnega prevoza. Študija temelji na pogovorih s 300 osebami v 11 ameriških bolnišnicah v mesecu juliju, od katerih je bila polovica po testu okuženih, polovica pa ne.

Izvajalci študije so ugotovili, da so bili tisti, ki so v zadnjih dveh tednih pred okužbo obiskali bar ali restavracijo, okuženi v dvakrat večjem številu, kot pa tisti, ki niso. Pomanjkljivost študije je sicer v tem, da ni vključila vprašanj, ali so obiski barov in restavracij potekali znotraj objektov ali na prostem.

V ZDA se je do četrtka po podatkih univerze Johnsa Hopkinsa z novim koronavirusom okužilo že 6,4 milijona ljudi, umrlo pa jih je več kot 191.700.