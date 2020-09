V Jemnu več kot dva milijona podhranjenih otrok

Lakota pušča nepopravljive posledice v razvoju otroka, s tem pa ogrozi tudi otrokov učni potencial in prihodnost

V Skladu ZN za otroke (Unicef) opozarjajo, da bi lahko število podhranjenih otrok v Jemnu do konca leta doseglo 2,4 milijona. Medtem ko je pozornost svetovne javnosti še naprej usmerjena v zajezitev pandemije covida-19, se položaj otrok v največji humanitarni krizi na svetu strahovito slabša. Unicef Slovenija je zato zagnal novo dobrodelno akcijo.

"Pred 18 meseci, ko smo se v Jemnu soočali s podobnimi razmerami, nam je zaradi neprecenljive podpore darovalcev z vsega sveta uspelo preprečiti lakoto med otroki," je povedala koordinatorka humanitarnih programov v Jemnu Lisa Grande.

Posvarila je, da jim ne bo uspelo izpeljati programov, če letos ne bodo prejeli potrebnih finančnih sredstev. Katastrofalne razmere v Jemnu, ki so posledica večletne vojne, so namreč letos močno poslabšale še pandemija covida-19, invazija kobilic, ki so uničile večino pridelka in poplave.

Zdravstveni sistem v državi je na robu zloma, saj deluje le polovica zdravstvenih ustanov, ki se soočajo z velikim pomanjkanjem zdravil, opreme in osebja. Več kot 80 odstotkov prebivalcev v državi potrebuje nujno humanitarno pomoč, med njimi je 12 milijonov otrok, opozarjajo pri Unicefu.

Lakota pušča nepopravljive posledice v razvoju otroka, s tem pa ogrozi tudi otrokov učni potencial in prihodnost. Ohranja začarani krog revščine in ima poguben vpliv na celotno družbo, zato je po mnenju Unicefa izjemno pomembno, da jo preprečimo ali zajezimo. Po oceni sklada ZN bi lahko do konca leta število podhranjenih otrok v Jemnu doseglo 2,4 milijona, kar bi pomenilo 20-odstotno povečanje.

V Unicefu so prepričani, da lahko rešijo 95 odstotkov otrok, ki jih dosežejo, vendar je to možno le ob podpori darovalcev. Kot pojasnjujejo, s podporo darovalcev zagotavljajo kar 80 odstotkov vse terapevtske hrane za podhranjene otroke po vsem svetu, s čimer vsako leto rešijo milijone otroških življenj.

Unicef Slovenija z novo akcijo Podari hrano otrokom v Jemnu zbira sredstva za pomoč najranljivejšim otrokom v Jemnu. S podporo darovalcev bo zagotovil zdravstvene preglede, terapevtsko hrano in delovanje posebnih centrov za pomoč podhranjenim otrokom v Jemnu. Samo lani so darovalci iz Slovenije rešili 7722 podhranjenih otrok v Jemnu. Dobrodelna sredstva zbirajo preko spletne strani