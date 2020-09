Epilog serije Živi mrtveci

Sklepna sezona bo na sporedu leta 2022

Živi mrtveci (11. sezona)

Sklepna sezona ameriške zombi serije Živi mrtveci bo na sporedu leta 2022, vključevala pa bo 24 epizod, so sporočili iz ameriške televizijske mreže AMC. Serija, ki je na sporedu od leta 2010 in bo dočakala 11 sezon, pa se s tem ne poslavlja. Dva od junakov - Daryl Dixon in Carol Peletier - bosta namreč protagonista nove serije, poroča britanski BBC.

Ameriška serija Živi mrtveci opisuje dramo ljudi v svetu, ki je poln zombijev. V vlogi nekdanjega policista Ricka Grimesa, ki vodi skupino preživelih, igra Andrew Lincoln, sicer pa so med drugim v seriji nastopili že Norman Reedus, Steven Yeun, Chandler Riggs, Melissa McBride, Lauren Cohan in Danai Gurira.

mjeK4yx4jIk

Reedus in Melissa McBride v seriji igrata Daryla Dixona in Carol Peletier. Prav ta lika pa bosta po koncu Živih mrtvecev protagonista nove serije, ki je že v razvoju, premierno pa naj bi bila na sporedu leta 2023, navaja BBC.

MB3inHJO2FM

Scenarist in producent Scott M. Gimple je dejal, da je ekipa serije v zadnjem desetletju uspela oživiti genialni strip Roberta Kirkmana. Napovedal je, da je pred njenimi oboževalci sedaj veliki finale, ki pa bo vodil v nova nadaljevanja.

Serija je sicer že dočakala nekaj odvodov. Denimo v seriji Bojte se živih mrtvecev in pa v pogovorni oddaji Chrisa Hardwicka z naslovom Talking Dead (Govoreči mrtveci). Kmalu bo na sporedu tudi nova serija z angleškim naslovom The Walking Dead: World Beyond, v nastajanju pa je še antološka serija z naslovom Tales of the Walking Dead, še piše BBC.