Anonymouse

Skupina anonimnežev, ki stoji za projektom, deluje že štiri leta, njihove začasne instalacije pa so ustvarjene zgolj iz recikliranih materialov

Zaščitni znak Anonymouse

© Facebook

Skrivnostni švedski kolektiv Anonymouse je z najnovejšim projektom poskrbel za pravo senzacijo. Ustvarja namreč prikupne podobe trgovinic, slaščičarn in restavracij, ki pa so tako majhne, da bi jih lahko obiskale zgolj miške, je pisala francoska tiskovna agencija AFP. Male umetnine so se pojavile v več mestih in osvajajo radovedneže.

Stvaritve skupine Anonymouse so posebne tudi zato, ker od opazovalca zahtevajo nekaj truda. Umetnine, prilagojene velikosti miši, ki krasijo denimo zračnike ali pa vodne odtoke ob vznožju zgradb, je namreč mogoče občudovati le tako, da se postavijo na vse štiri.

Za AFP je 29-letna Madeleine iz švedskega Lunda dejala, da jo iskanje umetnin spominja na lov na zaklad, 64-letni Bengt pa je presodil, da predstavljajo "pomanjšani veliki svet".

Ena od različic miniaturnih prostorov je glasbena trgovina Ricotta Records, v kateri prodajajo albume, kot so Back to Brie, Amy Winemouse, Stilton John in Goodbye Yellow Cheese Roll. V naboru je tudi lekarna, opremljena z napisom, ki v času covid-19 obiskovalce nagovarja, naj si umijejo tačke, pa še kuhinja, starinarnica in pisarna zasebnega detektiva.

Eno od del Anonymouse

© Facebook

Skupina anonimnežev, ki stoji za projektom, deluje že štiri leta, njihove začasne instalacije pa so ustvarjene zgolj iz recikliranih materialov. Poleg v Lundu so umetninice opazili še v drugih švedskih mestih, pa tudi v francoskem Bayonnu ter na britanskem otoku Man.

Odzivi na dela so odmevni, skupina pa je na Instagramu doslej zabeležila že več kot 140.000 sledilcev.

dv0VqRJM4UE

amqZ_qNLYKs