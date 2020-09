Karantene ne bodo več trajale 14 dni, temveč deset

Sprememba vladnega odloka

© Pikist.com

Vse od včeraj naprej izdane odrejene karantene bodo trajale 10 in ne več 14 dni. To velja tako za tiste karantenske odločbe, izdane potnikom na meji ob prihodu iz držav na rdečem seznamu, kot tudi za karantene, ki so bile posameznikom odrejene zaradi visoko rizičnega stika. Vse do včeraj izdane karantenske odločbe pa še vedno trajajo 14 dni.

Vlada je spremembe spremembe odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni covid-19 na mejnih prehodih na zunanji meji, na kontrolnih točkah na notranjih mejah in v notranjosti države sprejela na četrtkovi seji.

"Strokovna skupina je zavzela stališče, da se obdobje odrejene karantene po vstopu v Slovenijo na meji opredeli kot 10-dnevna karantena, ki po zaključku ne potrebuje testiranja in velja enotno za prav vse ob prehodu meje," je odločitev vlade v četrtek pojasnil vladni govorec za covid-19 Jelko Kacin.

Jelko Kacin,

vladni govorec za covid-19

Izjemi, ko karantena ne bo odrejena, in sicer za pogreb bližnjega sorodnika in vzdrževanje stikov z ožjimi družinskimi člani, pa od včeraj ne bosta več časovno omejeni na 24 ur. V primerih, ko je ob vstopu v Slovenijo treba predložiti ustrezna dokazila in negativen izvid testa, pa ta ne sme biti starejši od 48 ur.

Slednje je novost, saj se zahtevana veljavnost negativnega testa s 36 ur podaljšuje na 48 ur. Potrdilo o negativnem testu mora izdati institucija, katere verodostojnost priznavata slovenski inštitut za mikrobiologijo in imunologijo ter nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano.