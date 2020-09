Izrael v tritedensko karanteno

"To ne bodo prazniki, kakršnih smo vajeni, in zagotovo jih ne bomo mogli praznovati z razširjenimi družinami," je dejal premier Netanjahu

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je napovedal tritedensko vseobsegajočo karanteno zaradi koronavirusa, z možnostjo podaljšanja. Ukrep, ki ga je z večino glasov podprl parlament, se bo začel v petek, ko Judje praznujejo novo leto in bo trajal celotno praznično obdobje, poročajo tuje tiskovne agencije.

Odločitev o karanteni so izraelski politiki sprejeli v želji po umiritvi naraščanja števila okužb z novim koronavirusom, ki bi se lahko zaradi prazničnih druženj še bolj razširil, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Pred kratkim je namreč število novookuženih v dnevu prvič, odkar se je virus februarja pojavil v Izraelu, preseglo 4000.

Po poročanju francoske tiskovne agencije AFP bodo pravila karantene dokončno dorečena v prihajajočih dneh, znano pa je, da bodo druženja v zaprtih prostorih omejena na 10 ljudi, na prostem pa na 20 ljudi. To bo močno vplivalo na molitve v sinagogah. Zapisali so še, da bodo smele restavracije hrano pripravljati samo za s seboj, gibanje pa bo omejeno na 500 metrov od posameznikovih domov.

"To ne bodo prazniki, kakršnih smo vajeni, in zagotovo jih ne bomo mogli praznovati z razširjenimi družinami," je dejal premier Netanjahu. Kot je povedal v televizijski izjavi, se zaveda, da bodo ukrepi od vseh zahtevali visoko ceno, a da je čas za dejanja. Gre za drugo vseobsežno karanteno od pojavitve novega koronavirusa v Izraelu. Prva je trajala od sredine marca do maja.