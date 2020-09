Prodaja vinilk prehitela prodajo zgoščenk

Ljubitelji glasbe so za gramofonske plošče odšteli skoraj 200 milijonov evrov, za zgoščenke pa manj kot 110 milijonov evrov

© Wikipedia

Po podatkih Združenja ameriške diskografske industrije (RIAA) je v ZDA prvič po 80-ih letih minulega stoletja prodaja vinilk prekosila prodajo zgoščenk. Ljubitelji glasbe so za gramofonske plošče odšteli skoraj 200 milijonov evrov, za zgoščenke pa manj kot 110 milijonov evrov, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Prodaja vinilnih albumov je prinesla 62 odstotkov vseh prihodkov fizičnih glasbenih medijev, ki so v primerjavi z lanskim letom sicer padli za 23 odstotkov. RIAA je kot razlog za upad navedla zaprtje glasbenih prizorišč in trgovin zaradi epidemije novega koronavirusa.

Za ponovno oživitev prodaje vinilk so že leta zaslužni zbiratelji in hipsterji, plošče pa še naprej ostajajo tržna niša. Po podatkih RIAA je spletno predvajanje glasbe namreč prineslo 85 odstotkov prihodkov v prvi polovici letošnjega leta, ko je večina Američanov zaradi epidemije ostala doma.

V tem času so zaslužki od predvajanja glasbe prek spleta narasli za 12 odstotkov na dobre štiri milijarde evrov. Uporabniki glasbenih platform so bili namreč v prvih šestih mesecih letošnjega leta bolj pripravljeni plačati za naročniška razmerja.

Število plačljivih naročnin na storitvah Spotify, Apple Music, Amazon in podobnih je naraslo na 72 milijonov, kar je 24 odstotkov več kot v prvi polovici lanskega leta, še piše AFP.