Trump kršil navodila lastne vlade

Predvolilno zborovanje v zaprtem prostoru

Donald Trump

© Wikimedia Commons

V nedeljo zvečer je imel ameriški predsednik Donald Trump novo predvolilno zborovanje v zaprtem prostoru, ki je sprožilo ogorčene kritike demokratskega guvernerja Nevade Steva Sisolaka. Ker so mu zborovanje na letališču v Las Vegasu prepovedali, je našel skladišče zasebnega podjetja v bližnjem Hendersonu.

Podjetje Xtreme Manufacturing bo kaznovano zaradi kršenja prepovedi zbiranja več kot 50 ljudi, ki ga je guverner Sisolak izdal na priporočilo Trumpove vlade. "Ni imel poguma za težke odločitve in jih je prepustil nam guvernerjem. Kot vedno seveda misli, da pravila zanj ne veljajo. Raje spet brezbrižno in sebično ogroža življenja v Nevadi," je dejal Sisolak.

Trump je imel svoje doslej edino zborovanje v zaprtem prostoru junija v Tulsi v Oklahomi, ki je bil polomija s političnega in zdravstvenega vidika. Namesto napovednih milijon ljudi jih je prišlo le 5000, dvorana je bila prazna, kljub temu pa je število okuženih z novim koronavirusom v Tulsi potem naraslo. Okužili so se tudi Trumpovi sodelavci in pripadniki tajne službe. Po udeležbi na zborovanju v Tulsi je zaradi covida-19 umrl tudi nekdanji republikanski predsedniški kandidat Herman Cain.

Od takrat naprej je imel Trump le še zborovanja na prostem v letaliških hangarjih in podobnih prostorih, v nedeljo pa je šel spet v zaprt prostor. Podpornikom so merili temperaturo in delili maske, nosil pa jih ni nihče, razen tistih, ki so stali za Trumpovim odrom.

Trump skuša na svojih prireditvah ustvariti vtis, kot da pandemije več ni, Amerika pa da se je vrnila v čase pred marcem letos. Po podatkih univerze Johnsa Hopkinsa se je sicer do nedelje z novim koronavirusom v ZDA okužilo 6,5 milijona ljudi, za covidom-19 pa jih je umrlo 194.000.

Trump je v Hendersonu in pred tem na okrogli mizi z latinsko-ameriškimi podjetniki poudarjal, kako je pred pandemijo padla stopnja brezposelnosti med Latino-Američani. "Zaspani Joe Biden je bil 47 let v politiki grd do Hispancev. Sedaj se zanaša na Bernieja Sandersa, ki ljubi Fidela Castra. To ne bo šlo," je dejal Trump.

V Nevadi sicer ni veliko kubanskih izseljencev, so pa na Floridi, kjer Trumpa do volitev čaka 100 milijonov dolarjev težka oglasna ofenziva nekdanjega župana New Yorka Michaela Bloomberga. Po zaostanku pri zbiranju denarja za kampanjo za Bidnom je Trump dejal, da bo porabljal tudi lasten denar in Bloomberg je takoj sprejel izziv in se odločil, da bo Florido preplavil z oglasi za svoj denar. Če Trump izgubi na Floridi, nima nobene možnosti za zmago na predsedniških volitvah.

