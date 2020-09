Janša: »Kdor želi ocenjevati notranjepolitične razmere v Sloveniji, naj se nauči slovenščine«

Slovenski premier Janez Janša je nastopil na avstrijski nacionalni televiziji ORF in spregovoril o povezovanju z drugimi državami ter številnih kritikah njegove politike, ki prihajajo iz tujine

Avstrijski kanlcer Sebastian Kurz in slovenski premier Janez Janša na novinarski konferenci med srečanjem v Sloveniji

© YouTube / STA

Premier Janez Janša je v pogovoru za avstrijsko televizijo ORF dejal, da se Slovenija ne namerava zavezati fiksnim povezavam, kot je npr. višegrajska skupina (Poljska, Madžarska, Češka, Slovaška). Izpostavil je tudi pomen sodelovanja med sosednimi državami, kritikom iz tujine pa predlagal, naj se naučijo slovensko.

"Ne občutimo potrebe, da bi dejali, da bomo znotraj EU vedno podpirali katero od držav ali skupino držav. Vedno izhajamo iz tega, kar je dobro za naše državljane, ki so nas izvolili," je dejal v pogovoru, ki ga povzema avstrijska tiskovna agencija APA.

Ta dodaja, da se je Janša, ki mu kritiki pripisujejo bližino s spornim madžarskim premierjem Viktorjem Orbanom, na vrhu EU usklajeval s predstavniki višegrajske skupine in izražal dvom v pogojevanje črpanja sredstev EU s spoštovanjem vladavine prava. Janša tako kot Orban zavzema trdo stališče do migracijskega vprašanja, vendar za razliko od madžarske vlade slovenska vlada sodeluje pri ad hoc pobudi več evropskih držav za sprejem otrok iz migrantskega centra na grškem otoku Lezbos Moria, čeprav v skromnem obsegu za štiri otroke, navaja APA.

Minuli torek je Janša v Ljubljani gostil avstrijskega kanclerja Sebastiana Kurza, s katerim sta bila enotna v številnih političnih vprašanjih. Tudi kar zadeva sodelovanje z drugimi državami znotraj EU, se zdi, da imata Kurz in Janša, ki sta se po srečanju skupaj odpravila plezati v gore, podobno filozofijo, še navaja APA.

"Ne občutimo potrebe, da bi dejali, da bomo znotraj EU vedno podpirali katero od držav ali skupino držav. Vedno izhajamo iz tega, kar je dobro za naše državljane, ki so nas izvolili."



Janez Janša

Janša je v pogovoru za ORF poudaril pomen dobrososedskih odnosov, ki so se izkazali tudi v času pandemije covida-19. "V izrednih časih natančno vemo, na koga se lahko zanesemo." Med krizo je bila Evropa "kot bi bila v srednjem veku," je dejal o blokadah in zapiranju meja, in dodal, da je bilo zato najprej potrebno dvostransko sodelovanje s sosedi.

Kritike načrtovanega zakona o medijih, s katerim bi javna RTV Slovenija izgubila dober del prihodkov, je Janša zavrnil in dejal, da gre za "minimalno prerazporeditev" v korist regionalnih medijev, ker ti zaradi močne centralizacije v Sloveniji "propadajo". O tem, da bi z zakonom pridobila tudi njemu naklonjena Nova24TV, ni spregovoril.

Hkrati je premier ponovil kritike svojih političnih nasprotnikov. Ti bi se "skrili" tudi za Evropsko unijo, samo da bi lahko ohranili svoj "monopolni položaj" še iz časov komunizma, je dejal. In ker v Evropi praktično nihče ne zna slovensko, gre za "boj za interpretacijo", je dejal v pogovoru z dopisnikom ORF Christianom Wehrschützom.

"Vedno pravim: Kdor želi ocenjevati notranjepolitične razmere v Sloveniji, naj pride v Slovenijo in se nauči slovenščine ali pa vsaj najde ustrezne sogovornike," je še dejal premier v pogovoru, ki je potekal v slovenščini.

cMGyqmcuem4

K5ecI-Wp8aQ