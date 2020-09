Med protesti se povečujejo napadi na novinarje

Po podatkih Unesca so med januarjem in junijem letos na 21 protestih napadli, aretirali ali umorili novinarje

© Engin Akyurt / Pixabay

Število nasilnih incidentov nad novinarji, ki poročajo s protestov po vsem svetu, se je zelo povečalo, krivda za to pa je predvsem na strani policistov in varnostnih sil, je danes opozorila Organizacija Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo (Unesco).

Po podatkih Unesca so med januarjem in junijem letos na 21 protestih napadli, aretirali ali umorili novinarje.

Unesco, katerega vloga je tudi nadzor razvoja medijev, dodaja, da je naraščanje nasilja nad novinarji med protesti del "obsežnejšega naraščajočega trenda uporabe nezakonite sile s strani policije in varnostnih sil v zadnjih petih letih", povzema francoska tiskovna agencija AFP.

Med protesti od leta 2015 do sredine letošnjega leta je bilo tako po navedbah Unesca ubitih najmanj deset novinarjev. Hkrati so zabeležili 125 napadov ali aretacij novinarjev. Organizacija je pod drobnogled vzela skupno proteste v 65 državah.

Opravljanje novinarskega poklica je bilo usodno za novinarje v Siriji, Mehiki, Izraelu, Nikaragvi, Severni Irski, Nigeriji in Iraku, še navaja poročilo.

"Na stotine novinarjev po vsem svetu, ki so poročali s protestov, so nadlegovali, pretepli, ustrahovali, aretirali, nadzorovali in ugrabili ter jim poškodovali njihovo opremo," navaja Unesco. Dodaja, da so večino napadov izvedli pripadniki policije in varnostnih sil. Zaradi policijske uporabe nesmrtonosnega streliva, vse od slepih nabojev do solzivca, je bilo poškodovanih več deset novinarjev, nekaj med njimi je zaradi tega oslepelo na eno oko.

Unesco ob tem še navaja, da policijo ne skrbi kaznovanje zaradi svojega ravnanja do novinarjev. "Nekaznovanost je postala norma zadnjih let, ko gre za napade na novinarje, ki poročajo s protestov," so ob tem opozorili.

Generalna direktorica Unesca Audrey Azoulay je ob tem pozvala vlade, naj poskrbijo, da bodo novinarji lahko opravljali svoje delo brez zaskrbljenosti za lastno varnost.

"Novinarji imajo ključno vlogo pri poročanju in obveščanju javnosti o protestnih gibanjih. Pozivamo mednarodno skupnost in vse ustrezne organe, naj zagotovijo spoštovanje teh temeljnih pravic," je v izjavi dejala Audrey Azoulay.

Unesco ob tem še navaja, da so protesti pogosto zaradi ekonomskih krivic, korupcije vladajočih, zmanjševanja apolitičnih svoboščin in naraščanja avtoritarnosti, zaradi česar je v interesu nekaterih vlad, da preprečijo uravnoteženo poročanje.

"Združeni narodi so v več resolucijah izrazili zaskrbljenost zaradi sovražne retorike političnih voditeljev do medijev," so še opozorili pri Unescu.

