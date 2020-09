Ob prazniku vrnitve Primorske k matični domovini: »Med nami je vse preveč nestrpnosti«

Praznik vrnitve Primorske k matični domovini je državni praznik od leta 2005, vendar ni dela prost dan

Utrinek z ene od proslav v prejšnjih letih. Vrnitev Primorske k matični domovini praznujemo v spomin na uveljavitev pariške mirovne pogodbe 15. septembra 1947. Pogodba je takratni Jugoslaviji prinesla velik del Primorske, Istro južno od Mirne, Reko, Zadar in otoke.

V Sloveniji danes praznujemo praznik vrnitve Primorske k matični domovini v spomin na uveljavitev pariške mirovne pogodbe leta 1947, s katero se je večina Primorcev pridružila matičnemu narodu. Ob državnem prazniku, ki sicer ni dela prost dan, bo po državi potekalo več slovesnosti, osrednja pa je bila že v soboto v Ankaranu.

Predsednik republike Borut Pahor je na osrednji slovesnosti poudaril pomen odgovornosti za krepitev demokratičnih in državotvornih vrednot, ki so gradnik obetavne prihodnosti. Zavzel se je za več medsebojnega sodelovanja.

"Med nami je vse preveč nestrpnosti in celo sovraštva. To ni prihodnost, ki je obetavna, in to mi lahko spremenimo," je pozval. Prav državni praznik je po oceni Pahorja opomnik, da nas veliko več stvari povezuje, kot ločuje in da lahko velike stvari za skupnost dosežemo le skupaj.

Osrednja govornica na proslavi je bila nekdanja ministrica za kulturo Majda Širca, ki je opozorila, da se je v zgodovino treba ozirati z vso strokovnostjo in odgovornostjo, jo razumeti, predstavljati, arhivirati, sicer tvegamo nove zločine - zločine spozabe. Izpostavila je tudi, da že pridobljeni demokratični standardni niso samoumevni, tudi na področju javne besede in svobode izražanja.

Ob državnem prazniku bo danes po državi potekalo več slovesnosti. V predsedniški palači bo Pahor ob dnevu odprtih vrat nagovoril državljane. Posebej za ta praznik bodo kulturni program pripravili učenke in učenci Osnovne šole Ankaran, udeležence bo nagovoril tudi tamkajšnji župan Gregor Strmčnik. V počastitev praznika bo pred predsedniško palačo med 9. in 21. uro postrojena častna straža garde Slovenske vojske.

Predsednik DZ Igor Zorčič bo ob prazniku obiskal Mestno občino Nova Gorica in še nekatere ustanove v okolici. Stranka SD pa slovesnost pripravlja na Kongresnem trgu v Ljubljani, udeležil se je bo tudi predsednik Zveze združenj borcev za vrednote NOB Marijan Križman.

Praznik vrnitve Primorske k matični domovini je državni praznik od leta 2005, vendar ni dela prost dan. Prireditev ob prazniku izmenično pripravljajo posamezne primorske občine, saj je državna proslava organizirana le vsakih pet let.