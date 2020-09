FOTO: Ko stari starši prek plastičnega pregrinjala objemajo vnuke

Fotografska razstava o življenju v času koronavirusa

Dolgo pričakovani objem. Stara mama je bila od svojih vnukov ločena tri mesece, zato so jih naredili "opravo za objemanje", da bi lahko obnovila fizične stike s svojimi najdražjimi.

© Lesley Garven / https://www.npg.org.uk/hold-still/hold-still-gallery/#wall

V londonski Nacionalni galeriji portretov bodo predstavili izbor 100 fotografij, ki so jih poslali Britanci in prikazujejo njihova življenja med epidemijo novega koronavirusa. Zgodovinarji prihodnosti bodo tako videli stare starše, ki prek plastičnega pregrinjala objemajo vnuke, na spletu predvajane pogrebe in izmučene zdravstvene delavce. Prav tako bodo lahko videli tudi svetlejše plati pandemije kot so salti gibčnega Spidermana pred oknom, polnim otrok, in kako žena striže moževe predolge lase s pasjim ščipalnikom za nohte, piše britanski The Guardian.

Pri galeriji so fotografije zbirali v sklopu družbenega fotografskega projekta Hold Still. Predstavili bodo izbor stotih fotografij, sicer pa so jih Britanci galeriji poslali več kot 31.000.

Idejo za projekt je dala pokroviteljica galerije Kate Middleton - vojvodinja Cambriška, ki je skupaj z direktorjem Nacionalne galerije portretov Nicholasom Cullinanom, pesnikom Lemnom Sissayjem, glavno medicinsko tehnico Anglije Ruth May in fotografinjo Maryam Wahid pripravila izbor fotografij.

Po besedah direktorja galerije je namen prikazati portret Velike Britanije in posnetek različnih izkušenj, žalostnih ali osrečujočih, ki so jih doživeli Britanci. "Fotografije so demokratične in vključujoče - poslali so jih ljudje iz cele države, osebe različnih narodnosti, v starosti med štiri in 75 let," se je nad prejetimi fotografijami navduševal Cullinan.

Idejo za projekt je dala pokroviteljica galerije Kate Middleton - vojvodinja Cambriška.

Med fotografijami, ki so Cullinana še posebej prizadele, je podoba moškega v obleki, ki sedi doma v kraju Cockermouth in na ekranu spremlja pogreb svoje babice v mestu Edinburgh, skoraj 200 kilometrov stran. "Na novo smo se morali soočiti z našim mišljenjem o odnosih z osebami, kolegi, družino in prijatelji ter z dnevnimi rutinami," je dejal Cullinan in dodal, da fotografije zaobjamejo veliko.

Izbor fotografij, ki jih bodo prikazali digitalno, bodo kasneje letos pokazali tudi v krajih in mestih po državi.

Celotno zbirko si lahko ogledate na spletni strani britanske galerije, nekaj fotografij pa smo izpostavili v fotogaleriji spodaj.