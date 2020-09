Facebook vzpostavil informacijski center o podnebnih spremembah

Pri Facebooku bodo še naprej odstranjevali lažne trditve politikov o podnebnih spremembah

© Pixabay

Danes je Facebook vzpostavil informacijski center o podnebnih spremembah, prek katerega lahko uporabniki dostopajo do zanesljivih informacij o tej temi. Orodje bo na voljo v ZDA, Franciji, Nemčiji in Združenem kraljestvu, morda pa tudi v drugih državah, poroča tiskovna agencija Reuters na svoji spletni strani.

"Klimatološki informacijski center je prostor na Facebooku z viri vodilnih organizacij na področju klimatologije na svetu in ukrepi, ki jih lahko ljudje sprejmejo v boju proti podnebnim spremembam," so sporočili iz podjetja Facebook. Uporabniki bodo lahko v tem centru dostopali tudi do novic o klimatologiji iz zanesljivih virov.

Facebook se sicer sooča s kritikami, da s tem, ko ne preverja dejstev, dovoljuje lažne trditve glede podnebnih sprememb. V podjetju so glede tega poudarili, da prednostno obravnavajo dezinformacije, ki bi lahko povzročile škodo, kot je sovražni govor, ki lahko spodbudi nasilje.

Vodja oddelka za globalno politiko pri podjetju Nick Clegg je povedal, da bodo še naprej odstranjevali lažne trditve politikov o podnebnih spremembah, čeprav so te pogosto med najbolj priljubljenimi vsebinami na družbenem omrežju.

Center o podnebnih spremembah temelji na podobnem informacijskem centru o novem koronavirusu, katerega namen je boj proti lažnim informacijam o pandemiji covida-19. Podatkov o učinkovitosti tega centra nimajo, je pa na to orodje kliknilo 600 milijonov ljudi, kar v podjetju ocenjujejo kot uspeh.