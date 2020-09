Na West Endu odpirajo šest prizorišč

Prvi muzikal bo Six o šestih ženah tudorskega kralja Henrika VIII., ki bo na ogled od 14. novembra dalje

Muzikal Six

© sixthemusical.com/

Gledališko podjetje Nimax bo oktobra v Londonu odprlo šest prizorišč na West Endu z upoštevanjem medsebojne razdalje med obiskovalci. Gledališča bodo sicer obratovala z manjšim obiskom, zato bodo imela izgubo. Prvi muzikal na West Endu bo Six o šestih ženah tudorskega kralja Henrika VIII. Na ogled bo od 14. novembra dalje, piše britanski BBC.

Med gledališči, ki jih ima v lasti Nimax, so Apollo, Palace in Vaudeville. Komik Adam Kay bo v gledališču Apollo 22. oktobra začel s programom s serijo This is Going to Hurt, ki jo bo uvedla brezplačna predstava za osebje državne zdravstvene službe (NHS).

Začasna rešitev z manjšim številom obiskovalcev bo trajala, dokler omejevanje fizičnih stikov ne bo več potrebno in se Nimax lahko vrne k rednemu programu s predstavami, kot sta Harry Potter in otrok prekletstva ter Magic Goes Wrong.

Pri podjetju Nimax so se za odprtje gledališč odločili po šestih mesecih zaprtja zaradi pandemije. Pri podjetju pravijo, da bodo tudi z omejeno kapaciteto lahko gostili približno 20.000 gledalcev na teden.

Muzikal Six, čigar avtorja sta Toby Marlow in Lucy Moss, predstavi vseh šest žena tudorskega monarha, ki se vrnejo iz onstranstva in zapojejo svojo različico zgodovinskih dogodkov.

"Zaslužek nam bo pomagal obdržati zelo usposobljeno, izkušeno delovno silo in k sodelovanju povabiti nekatere samostojne delavce iz zaodrja ter na odru," je dejala generalna direktorica podjetja Nica Burns.

Kot piše BBC, bo prvi muzikal na West Endu Six, hkrati pa ga bodo izvedli tudi v mestu Salford. Namen muzikala je povečati zaupanje v gledališče s fizično prisotnim občinstvom.

uRY_zEYslWc

Muzikal Six, čigar avtorja sta Toby Marlow in Lucy Moss, predstavi vseh šest žena tudorskega monarha, ki se vrnejo iz onstranstva in zapojejo svojo različico zgodovinskih dogodkov. Six je bil od septembra leta 2018 do zaprtja zaradi pandemije na ogled v londonskem gledališču Arts, novembra pa se bo za 11 tednov začasno preselil v večje gledališče Lyric. Od 27. novembra dalje ga bodo šest tednov lahko videla tudi občinstva v Salfordu.

Producenti muzikala Kenny Wax, Wendy in Andy Barnes ter George Stiles so dejali, da bo predstava na West Endu "zaposlila okoli sto igralcev, glasbenikov, tehnikov, kostumografov in drugih delavcev".

Sicer so ekonomske omejitve in varnostni ukrepi med pandemijo prisilili veliko angleških gledališč, da uprizarjajo predstave le z enim ali dvema igralcema. Obisk West Enda je v primerjavi z lanskim poletjem letos padel za 63 odstotkov, še navaja BBC.