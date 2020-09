Znanstvena revija prvič v 175 letih podprla predsedniškega kandidata

Trumpova vlada se je izkazala še kot veliko hujša do znanstvene skupnosti, kot so se bali leta 2016 ob njegovi izvolitvi

Naslovnica ene od številk revije Scientific American

© Scientific American

Znanstvena revija Scientific American doslej v svoji 175-letni zgodovini izhajanja še ni podprla nobenega predsedniškega kandidata ZDA. Sedaj ga je in nobeno presenečenje ni, da je podprla demokrata Josepha Bidna. Odgovorna urednica Laura Helmuth je dejala, da v uredništvu ni bilo niti razprave o tem.

Urednica Helmuth je dejala, da se je vlada republikanca predsednika Donalda Trumpa izkazala kot veliko hujša do znanstvene skupnosti, kot so se bali leta 2016 ob njegovi izvolitvi. Revija je izrazila podporo Bidnu dan potem, ko je Trump v ponedeljek v Kaliforniji zagotavljal, da se bo podnebje kmalu shladilo in da znanost glede podnebja ne ve nič.

Laura Helmuth je zagotovila, da gre za naključje saj so uredniški komentar za podporo sestavljali dva meseca. Znanstveniki v njene besede ne dvomijo, saj Trump praktično vsak dan izraža dvome v znanost in trdi, da je najpametnejši.

"Mislimo, da imamo dolžnost, da opozorimo, da je Trump katastrofalen za raziskave, znanost, zdravje in okolje."



Laura Helmuth,

urednica revija Scientific American

Biden je podpore vesel in je izjavil, da gre za revijo, ki spremlja podatke in jo vodi znanost. Revija ostro obsoja Trumpa zaradi njegovega ravnanja v času pandemije koronavirusa, kjer mu je uspelo Ameriko postaviti na prvo mesto držav na svetu glede števila okužb in smrti. Revija kritizira tudi njegova prizadevanja za zmanjšanje sredstev za znanost in raziskave ter odnosa do podnebnih sprememb.

Urednica Laura Helmuth na pričakovane kritike Trumpovih podpornikov odgovarja, da je poslanstvo revije razlagati ljudem, kako deluje svet - od črnih lukenj do sistemskega rasizma. "Mislimo, da imamo dolžnost, da opozorimo, da je Trump katastrofalen za raziskave, znanost, zdravje in okolje," je sporočila. Dodala je, da upa, da se jim več nikoli v prihodnosti ne bo zdelo potrebno, da se morajo politično opredeliti.

