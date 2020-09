Pravosodno ministrstvo sprožilo preiskavo zaradi knjige

Nekdanji svetovalec za nacionalno varnost ZDA John Bolton pod lupo zaradi knjige o predsedniku Donaldu Trumpu

© Amazon

Pravosodno ministrstvo ZDA je sprožilo preiskavo nekdanjega svetovalca za nacionalno varnost ZDA Johna Boltona, ki je pred kratkim objavil knjigo o predsedniku Donaldu Trumpu The Room Where It Happened. Bela hiša trdi, da so v knjigi zaupne informacije, ki jih Bolton ne bi smel objaviti, zato je skušala preprečiti izid knjige.

Bolton na 592 straneh opisuje 17 mesecev dela na položaju svetovalca za nacionalno varnost ZDA, dokler mu septembra 2019 ni bilo dovolj in je odstopil oziroma ga je Trump odpustil.

Med drugim Bolton v knjigi potrjuje navedbe, da je Trump izsiljeval Ukrajino, naj mu pomaga na letošnjih volitvah z uvedbo preiskave demokratskega predsedniškega kandidata Josepha Bidna.

Ob tem dodaja, da je za tovrstno pomoč prosil tudi Kitajsko, sicer pa je bilo vse, kar je naredil v prvem mandatu, posvečeno le enemu cilju, to je ponovni izvolitvi na položaj ne glede na nacionalne interese ZDA.

Trump za Boltona zahteva pregon, pravosodni minister Bill Barr, ki deluje že kot Trumpov osebni odvetnik, pa ga je uslišal.

Bolton si s svojo knjigo ni pridobil naklonjenost Trumpovih kritikov, ki izpostavljajo to, da je bil v času postopka ustavne obtožbe proti Trumpu tiho in ni hotel povedati tega, kar je potem objavil v knjigi.