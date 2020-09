Tekma s časom pri reševanju kulturne dediščine

Za obnovo kulturne dediščine Bejruta bi potrebovali približno 300 milijonov dolarjev

Muzej Sursock v Bejrutu

Vodja libanonskega generalnega direktorata za kulturno dediščino Sarkis Khoury je opozoril, da imajo v Bejrutu le še nekaj dni časa, da zaščitijo v eksploziji 4. avgusta poškodovane historične stavbe, preden jih dež dokončno uniči. Dodal je, da bi bilo treba pred dežjem zaščititi 100 historičnih stavb. Eksplozija v skladišču z amonijevim nitratom je uničila večji del mesta. Umrlo je skoraj 200 ljudi, več tisoč pa je bilo ranjenih.

Sarkis Khoury je za AFP povedal, da je potrebno v celoti podpreti in utrditi 45 stavb, sicer se bodo porušile. Dodatnih 55 historičnih stavb pa je potrebno vsaj delno utrditi in podpreti. Za AFP je odgovarjal po srečanju z vodji treh mednarodnih organizacij, ki se posvečajo kulturni dediščini,, ki so obiskali Bejrut.

Libanon se je sicer v času eksplozije spopadal z globoko socialno, gospodarsko in politično krizo. Vodilno vlogo pri reševanju so prevzeli tuje sile, mednarodne organizacije in libanonski prostovoljci. Številni v Libanonu so za eksplozijo tudi krivili malomarnost vlade in politične elite.

"Tekmujemo s časom, govorimo o dnevih, največ tednih, ki jih imamo na voljo. Res bo zelo težko," je za AFP povedal Khoury.

Valery Freland, vodja Mednarodnega zavezništva za zaščito kulturne dediščine na konfliktnih območjih (ALIPH), je podpisal dogovor za začetni paket v višini petih milijonov dolarjev v podporo prizadevanjem za zaščito dediščine. "Pohiteti moramo z zaščito zgodovinskih stavb, saj je deževno obdobje tik pred vrati," je povedal med srečanjem v muzeju Sursock. Khoury sicer ocenjuje, da bi za obnovo kulturne dediščine Bejruta potrebovali približno 300 milijonov dolarjev.

Muzej Sursock leži na enem od območij, ki je bilo v eksploziji močno poškodovano. Po besedah direktorice muzeja Zeine Arida bodo stroški obnove muzeja in njegovih zbirk znašali približno tri milijone dolarjev. Od 180 eksponatov, ki so bili na ogled v najbolj poškodovanem nadstropju muzeja, je poškodovanih 50, od tega osem močno.

Edouard Bitar, predsednik civilne iniciative Live Love Libanon, ki je od eksplozije dalje igrala ključno vlogo pri prostovoljstvu, je povedal, da obnovitvena dela otežujejo nekateri logistični problemi. "Trenutno se soočamo s težavo, da nimamo na voljo apnene malte," je povedal. Dodal je, da so vse historične stavbe zgrajene iz peščenjaka, zanj pa potrebujejo apneno malto, ki je trenutno v Libanonu ni mogoče dobiti.

Po njegovih besedah bi jo bilo potrebno uvoziti iz Francije ali Italije. Poudaril je, da je potrebna pomoč gradbenih velikanov, kot sta Lafarge in Saint-Gobain, da bi material čim hitreje pripeljali po dostopni ceni. "Če pri teh stavbah pri obnovi ne bomo uporabili apna, restavracija ne bo ustrezna" je še povedal.