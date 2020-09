Madonna s filmom o življenju v moškem svetu

Pevkin film bo govoril o tem, kako težko je preživeti kot umetnica v "moškem svetu"

Filmski studio Universal je objavil, da bo naslednji projekt pevke Madonne avtobiografski film, ki ga bo sama tudi režirala. Kariera 62-letne pevke traja že več kot štirideset let, ki so jih zaznamovali seks, religija in druge tabuizirane teme. Po njenih besedah bo v središču filma glasba, ki jo je v življenju vselej gnala naprej.

"Želim posredovati to neverjetno potovanje, ki sem ga doživela kot umetnica, glasbenica, plesalka - kot človeško bitje," je ob najavi projekta izjavila Madonna. Pevka se je navdušila nad številnimi "neizrečenimi in navdihujočimi zgodbami" iz svojega življenja "na vlaku smrti". "Kdo bi zgodbo bolje povedal, kot jaz," se je vprašala.

Razkrila je še, da bo film govoril o tem, kako težko je preživeti kot umetnica v "moškem svetu". Dodala je, da bo filmsko popotovanje pokrilo vrsto čustev: veselje, žalost, jezo, norost; dobro, slabo in grdo. Poleg pevke bo scenarij pisala še Diablo Cody, ki je prejela oskarja za scenarij filma Juno (2007).

Donna Langley iz studia Universal je pevko opisala kot "vrhunsko ikono" in dodala: "Z njenim edinstvenim darom ustvarjanja umetnosti, ki je hkrati dosegljiva in se igra z mejami, je oblikovala našo kulturo na način, kot so jo redki drugi."

Madonna je prodala 335 milijonov albumov, med njenimi pesmimi so uspešnice Like a Prayer, Material Girl in Like a Virgin.

Nastopila je tudi v filmih, prvič leta 1985 v Desperately Seeking Susan, za svoj nastop v filmu Evita (1996) pa je prejela zlati globus za najboljšo igralko. Po pisanju AFP podpisuje tudi režijo filma W.E. (2011), za katerega je scenarij napisala z Alekom Keshishianom.

Biografski filmi rock in pop zvezdnikov trenutno žanjejo veliko uspeha. Med njimi sta Rocketman o Eltonu Johnu in Bohemian Rhapsody o Freddiju Mercuryju. Film o frontmanu Queenov je Ramiju Maleku denimo prinesel oskarja za glavno vlogo.