Breivik si želi predčasno zapustiti zapor

Skrajni desničar, ki je v napadih ubil 77 ljudi, je zaprosil za predčasni izpust iz zapora

Norveški skrajni desničar Anders Behring Breivik, ki je leta 2011 v napadih ubil 77 ljudi, je zaprosil za predčasni izpust iz zapora, je danes sporočil njegov odvetnik.

Breivika so avgusta 2012 obsodili na 21 let zapora zaradi napadov v Oslu in na otoku Utoya, ko je ubil 77 ljudi, med njimi večinoma mlade. Odvetnik Osytein Storrvik pa je danes sporočil, da je Breivik zaprosil za predčasni pogojni izpust, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Breivik ima pravico, da sodnik preuči njegovo prošnjo. To je lahko vložil po 10 letih v zaporu, v kar se šteje tudi čas v preiskovalnem priporu.

Načrtuje pa skrajnež, ki se je preimenoval v Fjotolfa Hansena, tudi vložiti tožbo proti norveški vladi zaradi razmer v zaporu, saj da so kršene njegove človekove pravice, je še pojasnil Storrvik. V preteklosti je bila tovrstna tožba neuspešna.

Breivik je julija leta 2011 sprva izvedel napad z avtomobilom bombo v vladni četrti v prestolnici, nato pa je na otoku Utoya ubil več deset udeležencev tabora podmladka laburistične stranke.

