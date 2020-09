Tekmovanje o trdoživosti v času covida-19

Neizrečene zgodbe trdoživosti

© www.nursetogether.com / WikiCommons

Katarska Fundacija za izobraževanje, znanost in skupnostni razvoj (QF) ter Katarski muzeji so začeli s svetovnim umetnostnim tekmovanjem, ki se osredotoča na trdoživost v času pandemije covida-19. K sodelovanju so povabili umetnike, ki naj prek digitalnega tekmovanja in spletne razstave prikažejo človeško trdoživost v času krize.

Kot poroča katarska tiskovna agencija QNA, QF in Katarski muzeji pobudo Neizrečene zgodbe trdoživosti (The Untold Stories of Resilience) ter razstavo organizirajo v okviru Leta kulture 2020 med Katarjem in Francijo (Qatar France 2020 Year of Culture). Razstavo bo gostil Pariški mirovni forum.

Organizatorji želijo zbrati umetnostne interpretacije covida-19 in kako so se ljudje po svetu odzvali ter prilagodili na pandemijo. Spodbujajo, naj sodelujoči navdih črpajo iz lastnih izkušenj v tem času edinstvenih izzivov.

Sodelujejo lahko umetniki celega sveta, stari vsaj 16 let. Umetniška dela morajo biti narejena s pomočjo digitalne tehnologije. Umetniki lahko svoje stvaritve pošljejo do 15. oktobra. Strokovna žirija bo do 1. novembra potrdila ožji izbor del, ki bodo postala del spletne razstave, ki bo predstavljena na Pariškem mirovnem forumu in na družbenih medijih QF ter Katarskih muzejev.

Pariški mirovni forum je vsakoletno srečanje, na katerem se ljudje iz celega sveta pogovarjajo o rešitvah za glavne pereče svetovne teme. Letošnji mirovni forum bo potekal med 11. in 13. novembrom, v sklopu kulturnega sodelovanja med Katarjem in Francijo pa se ga bo udeležila tudi QF. Na mirovnem forumu bodo zadnji dan predstavili tudi tri zmagovalce omenjenega umetnostnega tekmovanja, ki bodo prejeli vstopnice in nastanitev za obisk TED dogodka v Dohi leta 2022.

"Živimo v zgodovinskem času, ki zahteva, da pokažemo našo trdoživost, našo prilagodljivost in našo moč značaja," je po pisanju QNA dejala direktorica strateških iniciativ in razvoja partnerstva pri QF Aysha Al Mudahka.

"Pobuda Neizrečene zgodbe trdoživosti je priložnost za svetovno umetniško skupnost, da dokumentira to izredno obdobje v naših življenjih in odraža, kako smo se do sedaj z njim spopadli ter postali še bolj združeni, četudi smo ločeni. Kljub velikemu vplivu na naša življenja tudi pandemija ne more zajeziti ustvarjalnosti in izražanja. To tekmovanje upa prikazati našo moč v stiski prek umetnosti," je dejala vodilna za Leta kulture pri Katarskih muzejih Aisha Ghanem Alattiya.