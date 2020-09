Netransparentno oglaševanje cen posojil

"Posojila, ki jih ponujajo kot akcijska brez stroškov odobritve in z izredno ugodno obrestno mero, niso nujno najboljša izbira," opozarjajo v Zvezi potrošnikov Slovenije (ZPS)

© Pickpic.com

V Zvezi potrošnikov Slovenije (ZPS) opažajo, da nekateri ponudniki pri oglaševanju akcijskih posojil ne razkrijejo vseh potrebnih informacij glede resnične cene posojila. Potrošnikom svetujejo, naj si za iskanje ustreznega posojila vzamejo čas in naj primerjajo ponudbe različnih ponudnikov. Pomagajo naj si tudi z brezplačnimi primerjalniki.

Takšna praksa je po navedbah ZPS problematična, ker lahko potrošnike privede do napačnih odločitev, še posebej tiste, ki imajo manj izkušenj s finančnimi storitvami. Zato so v ZPS spomnili, kaj vse mora vsebovati oglas za posojilo, informacije pa morajo biti prikazane tudi z reprezentativnim primerom.

Glavni cilj tovrstnih oglasov je učinkovito doseganje ciljnega občinstva, privabiti iskalce posojil, da najamejo kredit prav pri njih, so poudarili v ZPS in opozorili: "Posojila, ki jih ponujajo kot akcijska brez stroškov odobritve in z izredno ugodno obrestno mero, niso nujno najboljša izbira."

"Če zasledite oglaševanje bančnega ali nebančnega ponudnika, ki pravil ne upošteva, fotografijo oglasa s sporno vsebino pošljite na elektronsko pošto ZPS. Primer bomo preučili in v primeru nespoštovanja zakonskih določil prijavo posredovali ustreznemu nadzorniku."



Problematičen je tudi način privabljanja potrošnikov k sklepanju hitro dostopnih posojil z uporabo oglasnih sporočil, kot je denimo posojilo bo na voljo v petih minutah. Običajno gre namreč za nesorazmerno poudarjanje hitrosti in dostopnosti kredita v primerjavi z visokimi obrestnimi merami in stroški za te vrste posojil, so še izpostavili.

V ZPS so potrošnike pozvali k prijavi oglasov s sporno vsebino. "Če zasledite oglaševanje bančnega ali nebančnega ponudnika, ki pravil ne upošteva, fotografijo oglasa s sporno vsebino pošljite na elektronsko pošto ZPS. Primer bomo preučili in v primeru nespoštovanja zakonskih določil prijavo posredovali ustreznemu nadzorniku," so napovedali.