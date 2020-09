Incident med preizkušanjem cepiva podjetja AstraZeneca in posledice

Nevarna naglica

V Veliki Britaniji so deset tisoč poskusnih oseb, ki so se poleti opredelile, da so pripravljene preizkusiti cepivo proti covid-19, temeljito seznanili o nevarnostih. Pola s pojasnili je imela kar šestnajst strani in prostovoljcem niso zamolčali niti najmanjše podrobnosti, od največje količine odvzetega vzorca krvi (60 mililitrov oziroma približno štiri žlice) do dolžine hranjenja bančnih podatkov (sedem dni).